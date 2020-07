American Wave Machines annonce le lancement de PerfectSwell® Boa Vista à São Paulo





On prévoit la construction de résidences et hôtels haut de gamme dans le cadre du projet visionnaire Boa Vista Village

SOLANA BEACH, Californie, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) annonce le lancement de PerfectSwell® Boa Vista avec son partenaire agréé JHSF au Brésil. Dans le cadre du projet massif de 370 acres Boa Vista Village près de São Paulo, la piscine de surf sera presque deux fois plus grande que l'installation PerfectSwell® de Waco, au Texas. En plus des terrains résidentiels, des résidences de golf et d'autres développements futurs, la première phase du projet comprend le Surf Lodge Hotel et les Surf Lodge Residences conçus par les architectes de renom Sig Bargamin et Pablo Slemenson. L'offre du Boa Vista Village aux résidents inclut un parcours de golf de 18 trous conçu par Rees Jones, qui a été élu l'un des 5 meilleurs concepteurs de parcours de golf par le Golf Digest, ainsi qu'une impressionnante structure de tennis et un stade pour les tournois internationaux. Le projet, qui place un accent particulier sur le développement durable et la technologie, comprend en outre une structure pour sa propre production biologique agricole et de nourriture. Cliquez ici pour visionner la vidéo.

« JHSF innove en permanence son portefeuille immobilier et Boa Vista Village sera l'un des fleurons de ce portefeuille », a déclaré Thiago Alonso, PDG de JHSF. « Nous sommes très fiers de travailler main dans la main avec AWM et sommes totalement alignés avec leur culture d'intégrité et d'innovation. Nous avons hâte de transformer ensemble le sport des rois. »

« C'est un honneur de travailler avec l'excellent personnel de JHSF. Le projet inclut déjà le golf et le tennis, et PerfectSwell® s'intègre parfaitement dans la grande vision du Boa Vista Village », a déclaré Mike Lopez, directeur général adjoint responsable de la stratégie internationale chez AWM. « Notre vision pour un réseau mondial de piscines de surf de haute performance se matérialise avec le fait que São Paulo ajoute un emplacement clé au réseau en expansion d'AWM. »

À propos de JHSF

JHSF Participacoes SA est une société holding basée au Brésil qui opère dans le secteur de l'immobilier. La société est impliquée, par l'intermédiaire de ses filiales, dans le développement, l'achat et la vente, ainsi que la location de propriétés résidentielles et commerciales ; la construction et l'exploitation de centres commerciaux ; la prestation de services d'administration et de gestion de contrats, ainsi que l'exploitation d'hôtels, d'activités touristiques et l'exploitation d'un aéroport d'aviation d'affaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur jhsf.com.br

À propos d'American Wave Machines

American Wave Machines est la société leader dans le domaine de la technologie du surf et produit des expériences de surf authentiques. Les sites SurfStream® ont une capacité de plus de 100 personnes alors que les piscines de surf PerfectSwell® ont une superficie de 0,40 hectare et peuvent accueillir plus de 1000 personnes. Depuis 2007, les utilisateurs ont pu profiter de plus de 3 000 000 de sessions au sein des sites American Wave Machines du monde entier. Rendez-vous sur AmericanWaveMachines.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1219553/BoaVistaRenderingAnnotated.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

