Sonru annonce son acquisition par la plateforme de recrutement pour entreprises Modern Hire





La vaste portée géographique, l'expertise et les capacités technologiques de la nouvelle société permettent de maximiser la valeur client et de moderniser le processus d'entretien et d'embauche de centaines d'entreprises internationales

WEXFORD, Irlande, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Sonru, le plus important fournisseur de technologie d'entretien vidéo automatisé des régions Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique, a annoncé aujourd'hui son acquisition par Modern Hire, la plateforme de recrutement tout-en-un qui permet aux entreprises d'améliorer continuellement les expériences et les résultats du processus de recrutement dans une démarche scientifique et technologique. L'expertise et la vaste empreinte géographique de la société née de cette alliance offrent aux clients la suite de technologies de recrutement la plus complète du marché mondial.

« La décision stratégique de Sonru de poursuivre ses activités aux côtés de Modern Hire est la prochaine étape logique de l'histoire de notre entreprise et une action transformatrice destinée à mieux répondre aux besoins critiques des entreprises qui nécessitent des solutions de recrutement et d'entretien modernes », a déclaré Ed Hendrick, fondateur et PDG de Sonru. « Sonru a choisi de s'associer à Modern Hire, car nos entreprises placent toutes deux l'expérience des candidats au coeur de leurs préoccupations et elles partagent le même désir de servir au mieux les intérêts des clients en ne cessant d'innover. Modern Hire a transformé le processus de recrutement afin d'en améliorer à la fois le déroulement et les résultats. La vision stratégique de notre nouvelle société est de fournir à nos clients actuels et futurs la technologie, l'équipe et la portée les plus solides du marché. »

Modern Hire travaille auprès de centaines de grandes marques mondiales, dont 47 sociétés du classement Fortune 100, pour moderniser leur processus de recrutement virtuel. Basée aux États-Unis, la société propose une technologie d'entretien SaaS, une automatisation des flux de travail, des capacités d'intelligence artificielle, une analyse prédictive et des évaluations d'embauche qui, combinées, permettent aux entreprises d'améliorer continuellement les résultats du processus de recrutement. Plus de 300 entreprises de premier plan, dont Amazon, Capital One, CVS Health, FedEx, Humana, Procter & Gamble, Siemens et Walmart, se sont tournées vers Modern Hire pour embaucher les bons candidats rapidement, équitablement et à grande échelle.

Modern Hire allie une démarche scientifique et une technologie éprouvée pour fournir aux équipes de recrutement l'équilibre idéal entre équité, rapidité et qualité afin de mieux identifier, attirer et retenir les talents tout en soignant l'expérience des candidats. Dans une approche guidée par les données, ses expériences répondent aux besoins des candidats modernes, des futurs employés ainsi que des parties intéressées au sein de l'entreprise. Grâce à cette association avec Modern Hire, les clients de Sonru auront accès à l'offre complète d'entretien numérique de Modern Hire, qui comprend des solutions d'entretien par SMS, par téléphone et par chat, ainsi qu'un système de planification automatique. L'évaluation Virtual Job Tryout de Modern Hire permet de passer en revue les candidatures avant l'embauche. Cet ensemble complet de fonctionnalités surpasse toutes les autres solutions du marché.

« La marque et l'héritage de Sonru sont un complément parfait à Modern Hire, nos entreprises s'attachant toutes deux à créer des solutions centrées sur les clients et les candidats pour relever les défis actuels en matière d'acquisition de talents », a déclaré Brian Stern, président de Modern Hire. « Ensemble, nous formons la plateforme de recrutement la plus complète. Cette intégration permettra aux clients de Sonru de bénéficier de la continuité du partenariat tout en s'alignant sur un leader mondial connu pour ses succès passés et sa démarche d'innovation continue. Nous sommes impatients d'accueillir Sonru au sein de l'équipe de Modern Hire et d'assurer cette transition en douceur pour nos clients. »

Au cours des dix dernières années, Sonru s'est imposée comme un acteur de premier plan en matière de technologie d'acquisition de talents en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Sa solution d'entretien vidéo optimise l'expérience du candidat et permet aux recruteurs de reproduire un entretien en direct en remplaçant les entretiens de présélection par téléphone, Skype ou face à face. Cela réduit le temps consacré à la présélection, permettant ainsi aux recruteurs de se concentrer sur des tâches plus stratégiques tout en garantissant la cohérence, l'équité et le respect des bonnes pratiques. La technologie de Sonru réduit de 50 % la durée et les coûts du cycle de recrutement. Les clients de Sonru proviennent d'une grande variété de secteurs. Plusieurs sociétés Fortune Global 500 telles que DHL, Nestlé, Qatar Airways, Rolls-Royce, UBS et Westpac font appel à ses services.

Selon Gartner, « les responsables des applications dans les entreprises de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique qui soutiennent la transformation technologie de la gestion du capital humain devraient : accélérer leur transition vers des applications de gestion du capital humain dans le cloud en évaluant leur portefeuille de technologies de gestion du capital humain et leur stratégie, en s'intéressant tout particulièrement aux capacités des fournisseurs en matière d'innovation et d'expérience utilisateur. »1

À propos de Sonru

Depuis plus de dix ans, Sonru est un acteur mondial de premier plan dans le domaine des entretiens d'embauche vidéo. Innovant et plusieurs fois récompensé, l'outil de recrutement de Sonru a transformé le processus de recrutement de centaines d'entreprises et servi les aspirations professionnelles de plus d'un million de candidats dans le monde. Présente en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, Sonru s'attache à proposer aux clients et candidats ce qu'il se fait de mieux en matière d'entretien.

1 Gartner, « HCM Technology Strategy for EMEA-Headquartered Organizations: Key Considerations When Investing. » (Stratégie technologique de gestion du capital humain pour les entreprises établies dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique : principaux éléments à prendre en considération lors de l'investissement) Helen Poitevin, et al, 25 juin 2020

