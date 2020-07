Route 229, à Mont-Saint-Hilaire et à Saint-Jean-Baptiste - Début d'un chantier d'asphaltage sur le chemin Benoît





LONGUEUIL, QC, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que deux sections de la route 229 (chemin Benoît), situées de part et d'autre de la route 116, seront réasphaltées. Le Ministère en profitera pour ajouter un accotement d'une largeur d'un mètre de chaque côté de la route et remplacer un ponceau situé près de Grande Allée. Les travaux débuteront le 3 août et se poursuivront jusqu'à la fin septembre.

Emplacement des trois zones de travaux sur la route 229 (chemin Benoît)

Entre la route 227 et le rang de la Rivière Nord, à la limite de Saint-Jean-Baptiste et de Sainte-Marie-Madeleine

le rang de la Rivière Nord, à la limite de et de Entre le chemin des Carrières et la route 116, à Mont-Saint-Hilaire

Entre la route 116 et Grande-Allée, à Mont-Saint-Hilaire

Horaire de travail et gestion de la circulation

Lundi au vendredi : entre 7 h et 18 h

Samedi et dimanche (au besoin) : entre 7 h et 18 h

Circulation par alternance, dans la zone où se déroulent les travaux et selon l'horaire présenté.

À l'approche du chantier, la vitesse maximale permise sera réduite à 50 km/h lorsqu'il y a des travaux et à 70 km/h à l'extérieur des heures de travail.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de la Montérégie. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

