DoorDash annonce un partenariat national avec Tim Hortons

TORONTO, 27 juillet 2020 /CNW/ - DoorDash , une plateforme logistique du dernier kilomètre de premier plan, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat national avec Tim Hortons dans près de 500 établissements. À partir d'aujourd'hui, les clients pourront déguster le café Tim Hortons, des beignes délicieux, des sandwiches et bien d'autres choses encore, livrés par DoorDash dans le confort de leur foyer.

Pour célébrer ce partenariat, les clients pourront recevoir des TimbitsMD GRATUITS* jusqu'à épuisement des stocks. Jusqu'au 2 août, les clients qui commandent 12 $ ou plus de Tim Hortons par l'intermédiaire de DoorDash peuvent recevoir gratuitement un assortiment de 10 bouchées TimbitsMD et 0 $ de frais de livraison avec le code promotionnel TIMBITS. Pour rendre l'offre plus attractive, les Canadiens peuvent continuer à bénéficier de frais de livraison de 0 $** jusqu'au 9 août pour les commandes de Tim Hortons de 12 $ ou plus.

«?Nous sommes emballés et fiers d'ajouter à notre plateforme la marque et le menu Tim Hortons, qui sont grandement appréciés des clients dans tout le pays?», a déclaré Ryan Freeman, responsable du département Canadian Enterprise Partnerships pour les partenariats avec les entreprises canadiennes chez DoorDash. «?En cette période sans précédent, DoorDash peut offrir une nouvelle façon pratique et accessible de profiter des produits de base de Tim Hortons dans le confort de votre foyer.?»

«?Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau partenariat avec DoorDash afin d'offrir à nos clients encore plus de moyens de déguster leurs boissons et aliments préférés de Tim Hortons?», a déclaré Hope Bagozzi, chef du marketing de Tim Hortons.

DoorDash a été lancé au Canada en 2015 et l'année dernière, l'entreprise a étendu sa présence à plus de 100 villes dans tout le pays. Le partenariat entre Tim Hortons et DoorDash est aussi disponible dans certains établissements américains.

Pour profiter de votre boîte gratuite de 10 TimbitsMD, rendez-vous sur www.doordash.com ou téléchargez DoorDash pour Android ou iOS.

*Offre valide pour une (1) boîte de 10 TimbitsMD jusqu'à épuisement des stocks. Offre valable du 27 juillet 2020 au 2 août 2020 dans les établissements participants. Valide uniquement pour les commandes dont le total partiel minimum est supérieur à 12 $, excluant les taxes et les frais. Non valide pour la cueillette ou consommation sur place. Valable uniquement au Canada. Limite de 10 TimbitsMD par achat admissible unique par personne. Les frais, les taxes et le pourboire s'appliquent toujours. Toutes les livraisons sont sous réserve de la disponibilité. Le client doit posséder ou créer un compte valide DoorDash avec une forme valide de paiement accepté au dossier. Ne peut être pas combinée avec d'autres offres. Non monnayable. Non transférable. Utilisez le code promotionnel TIMBITS. Voir les conditions générales complètes à : help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions .

**0 $ de frais de livraison : Offre valable jusqu'au 9 août 2020 dans les établissements participants. Valide uniquement pour les commandes dont le sous-total minimum est supérieur à 12 $, hors taxes et frais. Valable uniquement au Canada. Limite d'un achat admissible par personne. Les autres frais (y compris les frais de service), les taxes et le pourboire s'appliquent toujours. Toutes les livraisons sont soumises à la disponibilité. Le client doit posséder ou créer un compte DoorDash valide avec une forme valide de paiement accepté dans le dossier. Non monnayable. Non transférable. Voir les conditions générales complètes à : help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions.

À propos de DoorDash :

DoorDash est une entreprise technologique qui met en relation les clients avec leurs compagnies locales et nationales favorites dans plus de 4?000 villes dans les 50 États des États-Unis, au Canada et en Australie. Fondée en 2013, DoorDash permet aux commerçants de développer leurs activités en les aidant à résoudre des défis stratégiques essentiels, tels que l'acquisition de clients, la livraison sur demande, l'expertise et les analyses de données, le marchandisage, le traitement des paiements et le service à la clientèle. En construisant la plateforme logistique de livraison du dernier kilomètre pour les villes locales, DoorDash rapproche les communautés, un seuil de porte à la fois. Pour en savoir plus, consultez le blogue de DoorDash ou le site www.doordash.com.

À propos de Tim HortonsMD Canada

En 1964, le premier restaurant Tim HortonsMD a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis lors, les Canadiens commandent le célèbre café Tim Hortons Mélange Original, les cafés Double DoubleMC, les beignes et les TimbitsMD. Au cours des 55 dernières années, Tim Hortons a su conquérir le coeur et les papilles gustatives des Canadiens. Tim Hortons est la plus grande chaîne de restaurants du Canada opérant dans le secteur de la restauration rapide. Elle sert plus de 5 millions de tasses de café chaque jour et 80 % des Canadiens visitent l'un des quelque 4?000 Tim Hortons du Canada au moins une fois par mois. Plus qu'un simple café, une beignerie et un restaurant, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et les clients peuvent y déguster des boissons chaudes et froides de spécialité -- dont des lattes, des cappuccinos et des espressos, des thés et notre célèbre Capuccino glacéMC -- en plus de délicieux petits déjeuners, de sandwiches, de wraps, de soupes et d'autres choses encore. Tim Hortons compte plus de 4?800 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Tim Hortons, visitez le site TimHortons.ca.

