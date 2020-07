Keytree prend de l'expansion en ouvrant des bureaux en Amérique du Nord et en annonçant l'embauche d'un nouveau président





Keytree, un cabinet-conseil international primé en conception et en technologie et en conception de produits ayant des partenariats avec SAP, AWS et Google, a pris de l'expansion en ouvrant des bureaux en Amérique du Nord et en annonçant l'arrivée en poste de M. Frank Juhasz à titre de président. M. Juhasz se joint à Keytree fort de ses 25 ans de carrière, qui comprennent notamment des postes de direction chez Toys'R'Us Canada, Holt Renfrew, Giant Tiger, la Compagnie de la Baie d'Hudson, Purolator et Rogers Communications.

« Nous connaissons Frank depuis près de cinq ans et avons collaboré avec lui sur des projets très réussis, notamment dans le cadre de notre produit de développement de la clientèle KIT Clienteling », précise Dan McNamara, PDG et cofondateur de Keytree. « Frank nous a toujours impressionnés par sa vision, sa compréhension de la technologie et sa capacité à mettre en oeuvre des solutions complexes de manière pragmatique et efficace aux yeux du client. Frank est reconnu mondialement dans son domaine et il jouera un rôle clé dans le cadre de notre expansion sur le marché nord-américain au cours des prochaines années.

Dans le cadre de ses deux plus récents postes, M. Juhasz avait choisi Keytree comme fournisseur en vue de doter les associés de vente de première ligne de solutions mobiles de pointe, les aidant notamment à approfondir des relations clients, à maximiser la fidélité et les niveaux de service et, au final, d'augmenter le chiffre d'affaires. La solution de développement de la clientèle et de vente assistée KIT Clienteling est positionnée au croisement du commerce électronique et de l'expérience liée aux commerces physiques. Elle permet aux associés en magasin de communiquer avec des clients, où qu'ils se trouvent et à tout moment, et de partager du contenu et de faire de la vente incitative et croisée de produits et de solutions personnalisés grâce aux téléphones mobiles ou aux tablettes. De plus, elle permet à l'associé d'effectuer des transactions à distance et d'organiser la livraison.

« J'ai le privilège d'avoir eu à intégrer des technologies de détail et de vente de premier plan depuis plus de 25 ans, » explique M. Juhasz. « La mise en oeuvre de technologies qui profitent aux associés de vente et à leurs clients a toujours représenté un défi. Mais Keytree s'est vraiment démarqué en créant un ensemble d'outils modulaires et faciles à utiliser qui change la donne dans le secteur du détail. Mon expérience à l'égard des solutions Keytree, de ses gens et de sa culture, que ce soit relativement au commerce électronique, aux systèmes de gestion de PGI/ERP ou aux systèmes axés sur le client m'a toujours rendu très positif. Lorsque les fondateurs de l'entreprise m'ont approché au sujet de leur expansion en Amérique du Nord, la décision était facile pour moi. Je savais que je voulais me joindre à cette organisation de calibre mondial axée sur la croissance.

Keytree est animé par l'innovation et par une passion pour la conception et l'expérience de l'utilisateur. Le cabinet-conseil en technologie commerciale dispose d'équipes multidisciplinaires et a mis en oeuvre des projets à l'échelle de plus de 100 pays. Keytree aide les entreprises à devenir plus légères, plus rapides et plus agiles grâce à son équipe primée d'experts en innovation. En ces temps exceptionnels, les entreprises doivent orienter l'offre de services et de produits pour mieux servir le client. Grâce aux applications simples à utiliser de Keytree, une entreprise peut transformer son potentiel numérique en une réalité commerciale ? rapidement et efficacement.

Keytree aide des marques et des entreprises dans de nombreux secteurs, dont Jaguar Land Rover, ARM, Greggs, BP et le ministère britannique de la Justice. La société est actuellement présente à Londres, Toronto, Port Talbot, Madrid, Melbourne et Bangalore. Keytree emploie une équipe de 500 experts-conseils chargés de projets dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur Keytree, visitez keytree.com. Pour en savoir plus sur KIT, visitez kit-software.com.

À propos de Keytree Inc.

Keytree est un cabinet-conseil international primé en technologie commerciale qui crée des solutions d'entreprise numériques exceptionnelles. Grâce à des gens, des technologies et de l'innovation hors pair, nous concevons et livrons des applications impressionnantes, abordons des défis d'intégration complexes et fournissons une infrastructure Cloud, ce qui permet aux entreprises de devenir plus légères, plus rapides et plus agiles. Keytree est un partenaire SAP de longue date, un leader du marché de la mise en oeuvre SAP, y compris S/4HANA, C/4HANA, SuccessFactors et Cloud Platform. Nous collaborons avec des marques internationales comme BP, Aritzia, Greggs, Barclays et Jaguar Land Rover et nous livrons des solutions de pointe à ces clients notoires.

Communiqué envoyé le 27 juillet 2020 à 08:35 et diffusé par :