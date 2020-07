MusashiAI : des avancées technologiques uniques au monde et des accords de validation de concept pour le lancement commercial d'employés robotisés





MusashiAI, une coentreprise entre la société israélienne SixAI et la société japonaise Musashi Seimitsu (société affiliée à Honda Motor Corporation), annonce la commercialisation de son inspecteur autonome de contrôle visuel de la qualité, de son conducteur autonome de chariot élévateur et de son système disruptif de gestion de flotte de robots mobiles.

Les essais en conditions réelles réalisés à partir de décembre 2019 confirment que l'inspecteur autonome, robotisé et unique de contrôle visuel de MusashiAI fait mieux que les travailleurs humains en termes de rapidité, de précision et d'endurance ; il s'agit là d'une avancée technologique unique au monde. Le conducteur autonome de chariot élévateur dépasse les attentes modélisées avec une efficacité, un rapport coût-efficacité et un respect des normes de sécurité inégalés, en utilisant une technologie unique combinant des caméras avec une vue d'ensemble au-dessus de l'atelier et une unité centrale de traitement.

En plus de son engagement initial de paiement anticipé de 10 millions de dollars, Musashi Seimitsu souhaite élargir le déploiement des inspecteurs autonomes de contrôle de la qualité et des conducteurs autonomes de chariot élévateur de MusashiAI dans ses usines à travers le monde, sous réserve que la société atteigne certains jalons de développement.

La société a également obtenu une validation de concept pour l'inspecteur de contrôle de la qualité avec l'un des plus importants fabricants de roulements au monde et trois validations de concept pour les conducteurs autonomes de chariot élévateur et le système central de gestion avec des groupes israéliens leaders dans le commerce de détail et les biens de consommation courante à partir du T4 de cette année. Ces accords marquent la première fois que les robots sont testés en-dehors du groupe Musashi Seimitsu.

Une forme avancée d'apprentissage profond, qui reproduit la manière dont le cerveau humain absorbe et assimile les informations, a joué un rôle crucial dans les derniers modèles robotiques de MusashiAI. Le redéploiement de robots et leur passage d'une tâche à l'autre sont dorénavant bien plus faciles. La société anticipe que ces perfectionnements seront essentiels dans de nombreux environnements industriels à distanciation sociale dans le contexte de l'actuelle pandémie de COVID-19.

Ran Poliakine, cofondateur de MusashiAI, a déclaré :

« Notre vision est que les robots puissent être intégrés facilement sur les sites de production où il y aura encore des travailleurs humains, mais d'autres seront libérés de la pénibilité de l'inspection visuelle et de la conduite de chariot élévateur. À notre connaissance, aucun autre fabricant ne propose des robots visuels dont les capacités dépassent celles des travailleurs humains, comme le font les nôtres. Notre modèle de coûts d'exploitation signifie que nos clients peuvent déployer des robots lorsque et là où ils en ont besoin, sans avoir à faire d'importantes dépenses en capital.

« L'intérêt de Musashi Seimitsu, associé à nos derniers essais de validation de concept finalisés avec un fabricant de premier plan mondial et trois importantes entreprises de logistique israéliennes, constitue une grande marque de confiance dans notre technologie et la reconnaissance des cadeaux ainsi faits pour l'avenir de l'humanité. Je me réjouis à l'idée des prochains jalons que la société franchira. »

