Likee, grand rival de TikTok, s'associe à Believe Digital pour offrir à ses utilisateurs l'accès à des millions de chansons





Les utilisateurs de Likee ? l'application très populaire permettant de créer et de partager de courtes vidéos ? disposent d'encore plus de ressources pour chanter et danser grâce au partenariat annoncé aujourd'hui avec Believe Digital, l'un des plus grands fournisseurs de services musicaux au monde. Signée le 28 juin, cette nouvelle coopération permettra aux utilisateurs de l'application d'accéder à des millions de chansons.

Développée par BIGO Technology et lancée en 2017, Likee est une grande plateforme mondiale, basée à Singapour, qui permet de créer et de regarder des vidéos de courte durée sur smartphone. Elle propose des outils de pointe pour filmer et faire du montage vidéo et offre plus de 2?000 effets spéciaux. Elle encourage également la prise de contact et les conversations entre utilisateurs grâce à la ludification du visionnage et des interactions.

Reconnue en janvier 2020 par Sensor Tower comme l'une des applications les plus populaires au monde, se classant au quatrième rang des applications sociales les plus téléchargées, Likee a pris d'assaut son segment de marché au cours des dernières années et donne du fil à retordre à son rival, TikTok, puisqu'elle connaît une montée en flèche du nombre de ses utilisateurs actifs mensuels, qui a atteint les 131 millions au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 121,9 % d'une année sur l'autre.

Présent dans 44 pays à ce jour, Believe Digital est un leader mondial de la musique indépendante et possède plus de 20 des plus grands labels de musique au monde. Le partenariat couvrira les principaux marchés de Likee, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la CEI, l'Indonésie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Égypte.

Pour les grandes plateformes de vidéos de courte durée comme TikTok et Likee, la mondialisation passe toujours par la localisation. Ce partenariat récemment annoncé est vu comme une décision stratégique pour les deux parties, car tout le monde y gagne : les clients locaux se voient offrir un contenu international, et vice versa.

« Nous sommes ravis de nous associer à Believe Digital. Likee se consacre à sa mission, "Laissez-vous briller". Je pense qu'une bibliothèque musicale plus diversifiée permettra de révéler encore davantage toute la créativité de nos utilisateurs », a déclaré le vice-président de BIGO Technology. « Alors que la popularité des vidéos de courte durée ne cesse de croître dans le monde entier, nous sommes fiers de prendre une longueur d'avance en développant une plateforme qui non seulement viendra divertir nos utilisateurs, mais rassemblera également les influenceurs, les marques et les organisations au sein d'un écosystème commercial en pleine évolution. »

