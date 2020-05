Panasonic et la nageuse olympique Katie Ledecky organisent un atelier pédagogique en ligne sur les STEAM, afin d'inspirer la nouvelle génération d'enfants « initiateurs de changement »





Panasonic Center Tokyo (3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japon. Ci-après désignée « PC Tokyo »), plateforme de communication mondiale d'entreprise de Panasonic, mène plusieurs activités de communication en tant que pavillon d'entreprise au travers d'expositions et d'événements hors ligne.

Aujourd'hui, en raison du contexte sans précédent à travers le monde, la vie quotidienne et les valeurs des individus ont été significativement impactées. Chez Panasonic, nous considérons qu'une approche mêlant activités de communication en ligne et hors ligne constitue aujourd'hui plus que jamais un élément essentiel pour les pavillons d'entreprise.

Dans cette perspective, nous avons décidé d'organiser un événement en ligne intitulé « Le pouvoir de créer le futur », le dimanche 31 mai 2020. Il s'agit d'un événement dédié aux enfants qui, nous pensons, ont la possibilité de devenir des « initiateurs de changement » et d'apporter un impact positif à la société, afin de créer un monde meilleur.

Le thème de l'événement est l'« éducation des STEAM* », élément très important nécessaire pour l'enseignement futur dans la mesure où le monde évolue rapidement. Au cours de l'événement, plusieurs professionnels des STEAM organiseront un atelier qui offrira aux participants l'opportunité de réfléchir et de mieux comprendre les STEAM dans leur vie quotidienne. La nageuse olympique Katie Ledecky participera également à l'événement pour présenter le programme « Dive Into STEM Education, Powered by Panasonic ».

Le « Dive Into STEM Education Powered by Panasonic » de Katie Ledecky est un programme éducatif interactif créé pour inciter les étudiants à mener des carrières dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques.

Les étudiants participant à l'événement seront répartis dans différents groupes, au sein desquels ils mèneront plusieurs entretiens avec nos invités afin d'en savoir plus sur les STEAM, et élaboreront ensuite une présentation sur ce qu'ils ont appris. À la fin de l'événement, les participants écouteront Katie, qui travaille activement dans le cadre d'activités de soutien à l'éducation pour les jeunes générations.

PC Tokyo entend soutenir de manière proactive le programme éducatif des jeunes générations en fournissant de nouveaux contenus, tels que des vidéos sur les événements en ligne disponibles sur le site Web du pavillon.

Message de Katie Ledecky concernant l'événement

« Je suis enchantée de rejoindre Panasonic Center Tokyo afin de promouvoir l'enseignement des STEM à un groupe d'étudiants japonais le 31 mai prochain.

Tout le monde est invité à rejoindre notre atelier de formation. À bientôt j'espère. »

Vidéo : Programme « Dive Into STEM Education Powered by Panasonic » de Katie Ledecky

https://youtu.be/31DmQXq0sTw

*L'enseignement des STEAM est une méthode éducative qui a été proposée en ajoutant l'art à l'« enseignement des STEM » ; une méthode permettant d'apprendre les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques de manière globale.

L'enseignement des STEAM a été lancé aux États-Unis pour contribuer au développement des jeunes générations, en les incitant à étudier plusieurs champs professionnels. Cette méthode suscite également une forte attention au Japon ces dernières années.

Aperçu de l'événement « Le pouvoir de créer le futur »

Date

Samedi 30 mai 2020 de 18 h à 19 h 40 PDT / de 21 h à 22 h 40 EDT

Dimanche 31 mai 2020 de 10 h à 11 h 40 JST

Lieu

Diffusion en direct de l'événement en ligne : https://youtu.be/aiLyPX7SmTM

Informations : https://www.panasonic.com/global/corporate/center-tokyo/en.html#steam_0531

*La diffusion en direct sera enregistrée et pourra être visionnée ultérieurement.

Cible

Étudiants des deux cycles de l'enseignement secondaire, éducateurs et toutes les personnes intéressées par l'enseignement des STEAM

Coopération

Kyodo News (presse junior), EverFi (contenus de l'événement)

*L'événement se déroulera en anglais. Admission gratuite.

À propos de Panasonic

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de technologies et solutions innovantes destinées à une large gamme d'applications des secteurs des produits électroniques grand public, du logement, de l'automobile et du B2B. La société, qui a célébré son 100e anniversaire en 2018, exploite actuellement 528 filiales et 72 sociétés associées à travers le monde, et a enregistré un chiffre d'affaires net consolidé de 7490 milliards JPY pour l'exercice clos le 31 mars 2020. Ayant pour mission d'établir une nouvelle valeur par le biais de l'innovation collaborative, la société utilise ses technologies afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. En savoir plus sur Panasonic : https://www.panasonic.com/global.

Source : https://news.panasonic.com/global/topics/2020/78373.html

Liens connexes

Site Web officiel du Panasonic Center Tokyo

https://panasonic.com/global/center-tokyo/en/

Rapports sur l'événement - Panasonic Center TOKYO

https://www.panasonic.com/global/corporate/center-tokyo/en/event_report.html#StayHome_contents

Vidéo : Panasonic s'associe à la Fondation Michael Phelps #whatmovesus

https://channel.panasonic.com/contents/28784/

Vidéo : L'équipe Panasonic va de l'avant #whatmovesus

https://channel.panasonic.com/contents/28785/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 23:10 et diffusé par :