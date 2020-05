TEKLYNX s'associe à Epson pour le développement de pilotes d'imprimante natifs pour les nouvelles imprimantes d'étiquettes couleur à la demande ColorWorks C6000-Series





Un nouveau logiciel d'étiquetage codes-barres et RFID optimise encore la qualité des étiquettes couleur et la vitesse d'impression pour les fabricants du monde entier

AUCH, France, 27 mai 2020 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, le leader mondial des logiciels d'étiquetage codes-barres et RFID, et la société de technologie mondiale Epson, ont annoncé aujourd'hui le développement de nouveaux pilotes d'imprimante natifs TEKLYNX dans le logiciel de conception d'étiquettes à codes-barres CODESOFT qui utilisent le langage ESC/Label Command d'Epson pour piloter quatre nouveaux modèles de la gamme d'imprimantes d'étiquettes à la demande ColorWorks® d'Epson.

Forts d'une longue histoire commune et d'un partenariat de longue date qui supporte des clients dans le monde entier, TEKLYNX et Epson font à nouveau équipe pour répondre aux besoins croissants des fabricants et aux exigences des règlementations afin de proposer des solutions d'étiquetage couleur à la demande.

Ce développement innovant permet aux sociétés industrielles et commerciales d'ajouter facilement des illustrations haute résolution aux étiquettes tout en combinant la sérialisation dynamique, les données et les codes-barres dans des étiquettes de couleur pour une utilisation à volume de production élevé.

En combinant les pilotes d'imprimante natifs intégrés pour les imprimantes d'étiquettes Epson ColorWorks avec la solution logicielle de conception d'étiquettes à codes-barres TEKLYNX CODESOFT, les fabricants sont en mesure de :

Accélérer la conception des étiquettes et les temps d'impression

Augmenter la précision de l'impression

Faire correspondre les couleurs CMJN et RVB

Éliminer le gaspillage d'étiquettes préimprimées

Maintenir la cohérence de la marque

Répondre aux exigences complexes des clients

Maintenir la conformité réglementaire tout en augmentant la sécurité

Créer des étiquettes attrayantes

« La puissance du logiciel de conception d'étiquettes à codes-barres TEKLYNX, combinée aux imprimantes d'étiquettes ColorWorks d'Epson, facilite plus que jamais la création d'étiquettes couleur dynamiques à la demande, ce qui permet à nos clients de bénéficier d'un contrôle et d'une efficacité encore plus grands », a déclaré Travis Wayne, chef de produit, TEKLYNX Americas, Inc. « Il est passionnant de voir les possibilités que cela offre aux fabricants du monde entier d'avoir de meilleurs codes-barres ».

Pour plus d'informations sur le logiciel de conception d'étiquettes à codes-barres TEKLYNX CODESOFT, visitez le site www.teklynx.com ou téléchargez une version d'essai gratuite de 30 jours de CODESOFT.

Pour en savoir plus sur Epson, veuillez consulter le site : www.epson.eu.

À propos de TEKLYNX

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux solutions intégrées de TEKLYNX pour la conception d'étiquettes codes-barres et RFID afin de rendre les opérations d'étiquetage à codes-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de l'industrie. Pour en savoir plus , visitez teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Bettertm avec TEKLYNX.

