COVID-19 - Montréal se prépare en vue de l'épisode de chaleur des prochains jours





MONTRÉAL, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - La chaleur accablante prévue au cours des prochains jours et le contexte de pandémie dans lequel nous nous trouvons complexifient la situation pour les Montréalaises et les Montréalais à la recherche d'un peu de fraîcheur. Pour répondre à cette situation extraordinaire, les arrondissements ouvriront graduellement leurs jeux d'eau, à compter d'aujourd'hui.

Par ailleurs, Montréal se prépare également à ouvrir exceptionnellement certaines de ses infrastructures pour les épisodes de canicule à venir afin que les Montréalaises et les Montréalais puissent s'y rafraîchir, puisque les îlots de fraîcheur réguliers, tels que les centres commerciaux et les bibliothèques, pourraient possiblement être toujours fermés.

En période de chaleur accablante, il est fortement recommandé de :

Boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif;

Se rafraîchir souvent par une douche ou un bain frais;

Limiter les activités physiques;

Porter des vêtements légers.

Rappelons que Montréal applique le Plan particulier d'intervention lorsque les caractéristiques d'une chaleur extrême sont atteintes, soit lorsque la moyenne pondérée des températures prévues sur trois jours est égale ou supérieure à 33 °C et que les nuits sont égales ou supérieures 20 °C, ou lorsque la température la nuit est supérieure à 25 °C pendant 2 nuits consécutives. Selon le Plan, si on passe à un mode supérieur (1 ou 2), Montréal lancera ses opérations de porte-à-porte, malgré la pandémie. C'est le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui sont responsables de rejoindre les populations les plus vulnérables et de leur transmettre des conseils de prévention. Les agents qui seront affectés aux tâches de porte-à-porte devront respecter les consignes de santé publique en raison de la COVID-19.

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 16:54 et diffusé par :