La Banque Nationale déclare des dividendes

MONTRÉAL, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Banque Nationale du Canada (TSX: NA) déclare un dividende de 0,71 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2020. Ce dividende sera versé le 1er août 2020 aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la Banque le 29 juin 2020.

Le conseil d'administration déclare également des dividendes trimestriels pour les séries d'actions privilégiées de premier rang ci-dessous. Ces dividendes seront versés le 15 août 2020 aux détenteurs d'actions privilégiées de premier rang inscrits au registre de la Banque le 6 juillet 2020.

Séries Symboles (TSX) Numéros de dividende Dividendes par action 30 NA.PR.S N° 26 0,2515625 $ 32 NA.PR.W N° 23 0,2399375 $ 34 NA.PR.X N° 18 0,35 $ 36 NA.PR.A N° 16 0,3375 $ 38 NA.PR.C N° 12 0,278125 $ 40 NA.PR.E N° 10 0,2875 $ 42 NA.PR.G N° 8 0,309375 $

Les dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées mentionnés ci-dessus sont désignés à titre de dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire applicable.

Les actionnaires admissibles peuvent réinvestir, sans frais, les dividendes versés en espèces en actions ordinaires en participant au Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions de la Banque. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Société de fiducie Computershare du Canada au 1 888 838-1407. Les propriétaires véritables et les détenteurs non inscrits d'actions ordinaires et privilégiées de la Banque doivent s'adresser à leur institution financière ou à leur courtier pour adhérer à ce régime.



À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 317 milliards de dollars au 30 avril 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

