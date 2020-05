Pandémie de la COVID-19 - Réouverture des centres commerciaux en deux phases





QUÉBEC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, annonce la réouverture, le 1er juin 2020, des centres commerciaux situés à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette. Une date de réouverture sera déterminée sous peu pour les centres commerciaux situés sur ces deux territoires.

Ainsi, les commerçants qui exploitent des établissements à l'intérieur des centres commerciaux pourront rouvrir leurs portes conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1). Cependant, les comptoirs des restaurants seront ouverts en formule pour emporter seulement, puisque les aires de restauration ne pourront pas être utilisées par la clientèle.

De plus, les centres commerciaux et les commerces devront mettre en place les mesures de prévention recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et sécurité du travail dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19. Ces mesures incluent notamment un nombre limité de clients dans les commerces et le centre commercial, des cloisons pleines installées aux caisses, aux kiosques d'information et aux comptoirs des restaurants de la foire alimentaire ainsi qu'un sens de circulation unique, dans la mesure du possible. Les commerçants sont également invités à consulter la trousse d'outils de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour le secteur du commerce de détail et des centres commerciaux pour plus d'information.

Enfin, dans toutes les aires communes des centres commerciaux, une distance de deux mètres devra être maintenue entre les clients qui y circulent, sauf s'ils sont issus d'un même ménage ou si une personne offre un soutien ou un service à une autre. Le port du masque ou du couvre-visage demeure fortement recommandé dans les lieux publics.

Citation :

« La réouverture des centres commerciaux est une bouffée d'air frais pour les commerçants et les employés du commerce de détail. De nombreux détaillants au Québec dépendent de ces infrastructures commerciales majeures pour mener leurs activités. Je compte bien entendu sur la collaboration de tous pour que cette étape importante du déconfinement se passe dans le respect des consignes sanitaires et qu'elle permette au Québec de poursuivre sa reprise économique avec succès. L'important demeure la santé et la protection des travailleurs et de l'ensemble de la population. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

