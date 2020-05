GenScript Biotech obtient la certification CE-IVD pour son kit de test d'anticorps neutralisants des produits de diagnostic SARS-CoV-2 et COVID-19





GenScript Biotech Europe BV a annoncé la délivrance du marquage CE pour ses produits de diagnostic du SRAS-CoV-2 destinés à être vendus comme diagnostic in vitro ("IVD"). Parmi ces produits figure le nouveau cPassTM - un kit de test de neutralisation du virus de substitution SARS-CoV-2 (sVNT) qui détecte la présence d'anticorps neutralisants en une heure et ne nécessite pas de matériel biologique vivant ni de confinement de biosécurité pour les tests. Il s'agit d'une avancée majeure dans la compréhension de l'épidémiologie de la maladie et de la question de savoir si les individus ont développé des anticorps neutralisants susceptibles de leur conférer une immunité.

cPassTM - Kit de test de neutralisation du substitut du virus SRAS-CoV-2

Le kit de test de neutralisation des virus de substitution est le résultat d'un accord de co-développement exclusif entre le Dr Linfa Wang de la Duke -NUS Medical School à Singapour, GenScript Biotech Corporation et le Diagnostics Development Hub (DxD) de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour (A*STAR). Le Dr Linfa Wang, virologue, épidémiologiste et directeur du programme des maladies infectieuses émergentes à la Duke-NUS Medical School, est l'un des plus grands experts mondiaux des virus zoonotiques émergents. Le Dr Wang fait partie de plusieurs comités de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) axés sur COVID-19 et est le chercheur principal de cette collaboration.

GenScript a réalisé la recherche de preuve de concept, la conception, le développement et l'optimisation du produit, en collaboration avec le Dr Wang et l'équipe A*STAR. GenScript joue maintenant un rôle central dans le processus de commercialisation grâce à son réseau mondial et à son potentiel de fabrication.

Le Dr Wang a déclaré : "Le kit cPasstmTest peut être utilisé pour la recherche des contacts, le suivi des animaux réservoirs ou intermédiaires, l'évaluation de l'immunité des troupeaux, la longévité de l'immunité protectrice et l'efficacité de différents candidats vaccins. Il ne nécessite pas d'installation de confinement de biosécurité, ce qui le rend immédiatement accessible à la communauté mondiale, y compris à de nombreux pays en développement."

"L'obtention de la certification CE-IVD élargit les perspectives commerciales de nos kits de détection dans l'UE et sur d'autres grands marchés internationaux," a déclaré Patrick Liu, président de GenScript Biotech Europe BV. "J'espère que le kit cPasstmTest jouera un rôle décisif dans les efforts mondiaux de lutte contre la pandémie."

Avec les autres tests CE-IVD que GenScript propose, notamment les kits de détection qRT-PCR et les kits de tests sérologiques IgG & IgM, on peut suivre l'historique complet de l'infection d'une personne, depuis l'infection initiale jusqu'à la surveillance des anticorps neutralisants comme indicateur de l'immunité future contre le virus, en passant par les différentes étapes de l'infection.

À propos de GenScript

GenScript est un groupe mondial de biotechnologie qui fournit des gènes, des peptides, des protéines, des CRISPR et des anticorps aux scientifiques de plus de 100 pays. Depuis sa création en 2002, GenScript a connu une croissance exponentielle grâce à des partenariats avec des scientifiques menant des recherches fondamentales en sciences de la vie et des recherches biomédicales translationnelles, ainsi que des développements pharmaceutiques en phase initiale. Avec pour mission d'améliorer la santé de l'homme et la nature par la biotechnologie, la société a développé les meilleures capacités de production de réactifs biologiques de sa catégorie.

