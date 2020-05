Blue Ocean Robotics récompensé par le « Robot Product Leadership Award 2020 » pour ses robots antivirus UVD (désinfection par rayons UV)





Aujourd'hui, Blue Ocean Robotics a annoncé avoir été sélectionnée par Frost & Sullivan pour son prix « 2020 European Professional Service Robots Product Leadership » des meilleures pratiques. Cette reconnaissance méritée se base principalement sur le travail conjoint de l'entreprise avec la filiale UVD Robots, qui combine la technologie robotique autonome avec les rayons ultraviolets pour se désinfecter des virus comme la COVID-19.

Une filiale de Blue Ocean Robotics, basée au Danemark, a démontré éliminer les agents pathogènes dans un délai de 10 à 15 minutes dans la chambre d'un patient avec sa solution innovante Robots UVD. À ce jour, les robots autonomes de désinfection de l'entreprise ont été déployés dans plus de 50 pays à travers le monde.

« La récompense décernée par Frost & Sullivan par un « Best Practice Award » témoigne sincèrement de sa reconnaissance envers la passion et le dynamisme que nous consacrons à favoriser l'innovation, le développement et le succès commercial », a déclaré Claus Risager, PDG de Blue Ocean Robotics. « Nous sommes très fiers de développer des robots qui, non seulement aident à résoudre les problèmes dans le monde, mais qui représentent également des investissements solides et lucratifs pour nos propriétaires ».

Les prix Frost & Sullivan des meilleures pratiques sont décernés aux entreprises qui favorisent une croissance significative dans leurs secteurs, qui ont repéré les tendances émergentes avant qu'elles ne deviennent la norme sur le marché et qui ont créé des technologies avancées pour stimuler et transformer leurs secteurs.

« Le produit phare de Blue Ocean Robotics, UVD Robots, permet spécifiquement aux hôpitaux de limiter la transmission des maladies en éliminant 99,99 % des bactéries et des micro-organismes », a déclaré Rohit Karthikeyan, directeur du cadre industriel chez Frost & Sullivan. « C'est le premier et unique robot mobile autonome qui désinfecte toute une gamme de superficies grâce aux rayons UV-C, lui confèrant ainsi une utilité supérieure par rapport à d'autres produits concurrents. En fonction exclusive, le robot UVD peut être facilement contrôlé avec une tablette ».

À propos de Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics développe, produit et commercialise des robots de services professionnels dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, du bâtiment, de l'agriculture et sur d'autres marchés mondiaux. Le portefeuille de robots comprend les marques : UVD Robots, un robot mobile de désinfection ; GoBe Robots, un robot de téléprésence mobile pour les communications ; et PTR Robots, un robot mobile pour une manipulation et une rééducation des patients en toute sécurité. Chaque robot est en place dans sa propre filiale, faisant de Blue Ocean Robotics la première usine de robotique au monde.

