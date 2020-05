L'avenir du travail à l'épreuve des chocs : Le Centre des Compétences futures investit 15 millions de dollars dans des projets d'innovation en vue d'appuyer les travailleuses et les travailleurs des secteurs durement touchés





Le financement de l'innovation dans le développement des compétences fait partie d'un plan d'intervention rapide qui vise à aider les plus touchés par la crise de la COVID-19

TORONTO, le 26 mai 2020 /CNW/ - Comme prochaine étape de son plan d'intervention en réponse à la pandémie, le Centre des Compétences futures (CCF) a annoncé aujourd'hui un nouvel appel à propositions de 15 millions dollars pour apporter des innovations au marché du travail afin de développer la résilience face aux chocs sociaux et économiques.

Différents secteurs, notamment les industries de l'accueil, de la santé et des technologies font face à une demande importante de travailleuses et de travailleurs possédant de nouvelles compétences. Cet appel à propositions vise toutes les industries qui doivent relever des défis d'atténuation des impacts et cherche de nouvelles occasions qui peuvent être mises à profit afin d'accélérer la formation professionnelle et aider les nombreux participants à s'y retrouver sur un marché du travail en pleine évolution.

Le CCF est à la recherche de propositions d'activités comme la recherche, le développement de réseaux et les projets pilotes d'innovation qui visent les secteurs, régions et populations cibles confrontés à des besoins criants et qui reconnaissent les occasions émergentes en fonction des nouvelles perspectives et des modèles dans les trois niveaux de l'écosystème de compétences :

Soutien aux personnes : Aider les travailleuses et les travailleurs, particulièrement celles et ceux qui font face à des obstacles relatifs à la géographie, leurs origines et leur expérience, à faire des choix éclairés en matière de formation et de parcours professionnels.





: Aider les travailleuses et les travailleurs, particulièrement celles et ceux qui font face à des obstacles relatifs à la géographie, leurs origines et leur expérience, à faire des choix éclairés en matière de formation et de parcours professionnels. Soutien aux organismes : Adopter de nouvelles technologies et favoriser la compréhension d'un nouvel environnement en matière de santé et de sécurité, d'élaboration de politiques et de prestation de programmes pour les grandes et petites entreprises, les organismes gouvernementaux, les établissements d'enseignement et les organismes de prestation de services.





: Adopter de nouvelles technologies et favoriser la compréhension d'un nouvel environnement en matière de santé et de sécurité, d'élaboration de politiques et de prestation de programmes pour les grandes et petites entreprises, les organismes gouvernementaux, les établissements d'enseignement et les organismes de prestation de services. Changements systémiques : Promouvoir des approches novatrices à l'élaboration de politiques et de programmes et à la restructuration des processus dans les grandes et petites entreprises, les organismes gouvernementaux, les établissements d'enseignement et les organismes de prestation de services.

Les propositions pour L'avenir du travail à l'épreuve des chocs : Défi d'innovation en matière de compétences donneront la priorité aux secteurs, régions et populations où les perturbations - positives et négatives - seront les plus pressantes et dureront le plus longtemps. Les idées de départ ou les nouvelles idées pourraient bénéficier d'investissement allant jusqu'à 25 000 $, tandis que les approches à grande échelle ayant un potentiel d'impact exceptionnel pourraient être financées à hauteur de 2,5 millions de dollars, avec des possibilités de mise à l'échelle.

Les personnes, organismes et consortiums, d'un bout à l'autre du Canada, qui souhaitent présenter une proposition sont invités à consulter les lignes directrices et les instructions pour la soumission de propositions , pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus.

Les propositions seront acceptées et examinées à partir du 26 mai 2020 et au moins jusqu'au 1er septembre 2020.

Cet appel à proposition suit le récent lancement du premier projet du CCF relatif la COVID-19, fruit d'un partenariat de 2,25 millions de dollars conclu entre le CCF et l'OTEC; il s'agit d'un projet d'intervention rapide qui vise à équiper les travailleuses et travailleurs déplacés dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie pour leur permettre de s'organiser en vue d'un avenir incertain et de développer de nouvelles compétences.

« Le développement des compétences est une composante essentielle d'une stratégie de reprise post-pandémie et de préparation d'un avenir meilleur pour des millions de travailleuses et de travailleurs canadiens. Nous accélérons les investissements dans les groupes, les secteurs et les régions où les défis sont les plus grands et où émergent des occasions pour que nous soyons en mesure d'appuyer les personnes tout en apprenant des leçons qui pourront être mises à l'échelle pour le succès futur. »

Pedro Barata, directeur général, Centre des Compétences futures

« Les perturbations causées par la pandémie de la COVID-19 projettent une nouvelle image de l'adaptabilité et de l'innovation des travailleuses, des travailleurs et des employeurs canadiens. Cet appel à propositions arrive à un moment idéal pour que les dirigeants de divers secteurs puissent présenter de nouvelles solutions et échanger des pratiques exemplaires qui profiteront à l'ensemble de notre pays. J'ai hâte de découvrir comment ces investissements nous permettront d'aller plus loin que la reprise du marché du travail pour créer une main-d'oeuvre plus efficace et plus résiliente. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées.

