/R E P R I S E -- Le Réseau de l'action bénévole du Québec lance GEO Bénévoles, une formation gratuite en ligne pour la gestion et l'encadrement des bénévoles/





MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) est fier d'annoncer le lancement du programme de formation GEO Bénévoles, qui vise à accroître les compétences en gestion et encadrement organisationnel des bénévoles. La formation est offerte gratuitement en ligne sur www.rabq.ca. Elle est destinée à tous les responsables de bénévoles, peu importe leur niveau de connaissance ou leur expérience.

Chaque module de la formation a une durée moyenne de 3 heures. Les cinq modules sont offerts en français et sont disponibles en tout moment pour que chaque participant apprenne de façon autonome et suivant son propre rythme. Voici les modules disponibles :

Le programme GEO Bénévoles a été développé grâce au soutien financier du gouvernement, dans le cadre de la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022 : un geste libre et engagé. De plus, le contenu a été créé par le RABQ avec la contribution de l'ensemble de ses partenaires : le Conseil québécois du loisir, la Croix-Rouge canadienne, le Centre d'action bénévole de Montréal et le Centre St-Pierre.

La formation GEO Bénévoles, déjà très appréciée par les organismes membres du RABQ, a vu ses inscriptions exploser depuis le début de la crise de la COVID-19. « On a enregistré une hausse de plus de 50% des inscriptions depuis le 13 mars. C'est plus de 500 personnes qui se sont inscrites et qui ont complété un ou plusieurs modules de formation depuis la mise en ligne du module 1, au printemps 2018. Non seulement les gens ont profité de la période de confinement pour compléter la formation, mais plusieurs nouvelles personnes se sont inscrites pour devenir plus compétentes », indique la directrice générale du RABQ, Marilyne Fournier.

Par ailleurs, afin de soutenir les besoins des apprenants, un programme d'accompagnement post-formation sera mis en place pendant les prochains mois à travers les Centres d'action bénévole (CAB) et les Unités régionales de loisirs et de sports (URLS) partout au Québec.

Portrait du bénévolat au Québec

Au Québec, le bénévolat mobilise près de 2,2 millions de personnes chaque année, dont 38% sont impliquées auprès d'organismes. Présents aux quatre coins du Québec et dans plusieurs sphères de notre société, les bénévoles actifs dans les secteurs des services sociaux et de la santé seraient les plus convoités, suivis de près par ceux de la culture et les loisirs. Ils s'impliquent notamment pour briser l'isolement chez les personnes seules, aider les gens à faible revenu à retrouver leurs moyens ou soutenir des activités sportives, éducatives, culturelles, de plein air, etc. Ces personnes de coeur engagées socialement offrent annuellement près de 268 millions d'heures, ce qui représente une moyenne de 10,2 heures de bénévolat par mois.1

À propos du Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ)

Le RABQ est l'interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière d'action bénévole. Il est le porte-parole de ses 30 membres, organismes provinciaux ou regroupements d'organismes impliqués dans les multiples secteurs de l'action bénévole. Cela représente plus de 7000 organismes et plus de 1,6 million de bénévoles. Les activités menées par le RABQ visent la promotion et la valorisation du bénévolat, ainsi que le développement d'outils pour favoriser la rétention, le recrutement et la relève des bénévoles via son rôle de soutien au développement de l'action bénévole au Québec.

Pour plus d'information sur le RABQ, consultez : https://www.rabq.ca/

_____________________________ 1 Réseau de l'action bénévole du Québec, Cahier de recherche : Portrait régionaux des bénévoles et du bénévolat au Québec, publié le 18 juin 2018 https://www.rabq.ca/admin/incoming/20180618151309_rapport.pdf

SOURCE Réseau de l'action bénévole du Québec

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :