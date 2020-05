La Caisse d'économie solidaire soutient la brigade de sensibilisation de Hoodstock dans Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse d'économie solidaire appuie à hauteur de 10 000 $ l'initiative de Hoodstock pour limiter les conséquences de la pandémie dans l'arrondissement Montréal-Nord.

Hoodstock, un organisme communautaire membre de la Caisse solidaire, coordonne une brigade de vigilance qui informe et rassure les citoyens du quartier. Les membres de la brigade sont des bénévoles, de jeunes membres de la communauté. Ils distribuent du matériel sanitaire et font de la médiation pour le respect des normes de confinement et de déconfinement, et ce, afin de réduire les interventions policières.

« En appuyant Hoodstock, la Caisse d'économie solidaire tient à encourager et saluer le rôle essentiel qu'il joue, comme de nombreux organismes communautaires, pour aider les plus vulnérables et maintenir la cohésion sociale. Par ce geste, la Caisse reconnaît également le lien pourtant évident entre précarité, exclusion sociale, densité de population et santé qui est, la situation de Montréal-Nord », souligne Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire.

« L'épicentre de la COVID-19 à Montréal se trouve malheureusement à Montréal-Nord, la population y étant davantage vulnérable à la contagion, avec une augmentation rapide du nombre de cas et des conditions socio-économiques précaires. Il est d'autant plus particulièrement difficile de respecter les mesures de distanciation physique pour les citoyens vivant dans des milieux densément peuplés. L'initiative de sensibilisation, mise en place par Hoodstock, est d'une grande importance pour la santé de la population et, surtout, pour le développement et la valorisation de nos jeunes leaders communautaires, nos anges gardiens, qui seront au front pour protéger Montréal-Nord » - Will Prosper, cofondateur de Hoodstock

Une campagne de financement participatif se poursuit sur la plateforme de La Ruche afin de distribuer davantage de couvre-visages lavables, fabriqués par des couturières d'ici ce qui réduira l'empreinte écologique et soutiendra l'économie locale. L'objectif est de 50 000 $. Si l'objectif est atteint, le montant sera doublé par La Ruche et ses partenaires.

Pour protéger ensemble Montréal-Nord, contribuez ici.:

https://laruchequebec.com/projet/protegeons-montreal-nord-ensemble-7183/

À propos de Hoodstock

Hoodstock, cofondé par l'artiste Will Prosper, a lancé l'initiative Protégons Montréal-Nord ensemble en partenariat avec les organismes Parole d'excluEs et Un itinéraire pour tous. La campagne de financement participatif est parrainée par Exeko. La mission de Hoodstock est de générer des espaces de dialogues et des initiatives mobilisatrices pour éliminer les inégalités systémiques et développer des communautés solidaires, inclusives, sécuritaires et dynamiques.

À propos de la Caisse d'économie solidaire

La Caisse d'économie solidaire Desjardins est spécialisée en investissement responsable et le centre d'expertise en financement d'entreprises collectives et d'organisations communautaires. Elle y investit plus de 600 millions de dollars partout au Québec. Comptant plus de 15 000 membres, la Caisse d'économie solidaire est la Caisse des citoyens engagés, des entreprises collectives et des mouvements sociaux.

À propos de La Ruche

La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence d'initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d'une région. Par l'entremise de sa plateforme de financement participatif et de ses partenaires, elle contribue concrètement au déploiement de nouvelles initiatives au Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté 5 646 481 $ en financement participatif, par 50 970 contributeurs, et ce, dans les cinq régions dans lesquelles elle est active (Québec, Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent et Mauricie). La Ruche innove par son accompagnement humain, par son alliance de plus de 275 ambassadrices et ambassadeurs, par ses programmes de financement additionnels ainsi que par son concept régional.

