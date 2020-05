Fermés depuis 63 jours, les petits commerces rouvrent enfin : soutenons-les!





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - En ce jour où les commerçants du Grand Montréal ayant pignon sur rue accueillent à nouveau leurs clients pour la première fois depuis 63 jours, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) appelle à les soutenir et encourage à acheter local.

« Ils sont fébriles, mais aussi inquiets. Ils sont heureux de pouvoir revoir leurs clients, mais les échéances des paiements du mois de juin arrivent très vite. Il n'est donc pas surprenant que, des entrepreneurs sondés par la FCEI, près de trois sur cinq (57 %) de la région de Montréal craignent les impacts d'une baisse de la consommation sur leur liquidité déjà à sec, » a commenté François Vincent, vice-président, Québec à la FCEI.

Aider en achetant local

Dans une semaine jour pour jour, les entrepreneurs devront s'acquitter de leur loyer pour le mois de juin, mais nombreux sont ceux qui s'inquiètent de ne pas y parvenir. Pour plus de la moitié des propriétaires d'entreprise (55 %) de la région de Montréal, une aide au loyer pourrait faire la différence entre la survie et la fermeture de leur entreprise. De plus, plusieurs échéances reportées se pointent à l'horizon, comme les taxes foncières, les versements de la TVQ/TPS, les déclarations d'impôt, et bien plus encore.

« Il y a deux dénominateurs qui garantiront le succès de la relance pour nos PME : nos habitudes de consommation et l'appui gouvernemental. En ce qui concerne le premier, j'ai confiance que les Québécois penseront PME et achèteront local. J'irai moi-même dans des commerces de proximité aujourd'hui pour leur signifier mon soutien. Sur le deuxième point, j'espère que les gouvernements feront leur part aussi, » a conclu M. Vincent.

Il est possible de consulter les données du sondage FCEI sur l'impact de la COVID-19 sur les PME du Québec. Des résultats par régions administratives sont également disponibles.

