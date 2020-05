Consultations du BAPE sur le projet minier Matawinie - Les Atikamekw rappellent que les droits des autochtones ne sont pas secondaires





NITASKINAN, QC, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les consultations sur le projet minier Matawinie menées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sont maintenant terminées, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) et le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) craignent que le rapport qui doit être remis cette semaine au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ait été rédigé dans le désintérêt des droits des autochtones, les Atikamekw n'ayant pas bénéficié d'une tribune respectueuse, impartiale, équitable et vigilante pour partager leurs préoccupations sur les conséquences du projet.

Le CNA et le CDAM rappellent que les provinces ne sont pas dispensées de l'obligation constitutionnelle de consulter les nations autochtones concernées par l'exploitation envisagée d'une ressource naturelle sur les territoires ancestraux. Or, les audiences sur le projet minier Matawinie qui auraient dû avoir lieu fin février à Manawan n'ont pas été tenues et les tentatives du CDAM pour les reporter dans des conditions propices à des échanges constructifs entre le BAPE et la communauté de Manawan ont vraisemblablement échoué.

Alors que la pandémie de COVID-19 a forcé une gestion prioritaire de la crise sanitaire, le CNA et le CDAM s'étonnent ainsi que le gouvernement n'ait pas jugé opportun d'ajuster le calendrier des consultations sur le projet minier Matawinie alors que d'autres projets ont bénéficié d'un report conforme aux nécessités d'une situation exceptionnelle.

Selon le CNA et le CDAM, le BAPE ne peut se contenter d'audiences partielles pour un projet aussi déterminant sur les attributs environnementaux, sociaux, économiques et culturels du développement durable.

« Nos questionnements sont divers et nos préoccupations sur le respect les droits inhérents de notre nation restent entières. Les autorités ne doivent pas simplement nous consulter, elles sont aussi appelées à trouver notre consentement », a indiqué Paul-Émile Ottawa, chef de la communauté de Manawan.

« Il ne s'agit pas de s'opposer au développement économique. Il s'agit pour les Atikamekw d'occuper dans ces consultations la place qui est la leur sur un projet qui va exploiter l'espace de leur territoire ancestral », a souligné Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw. « N'est-il pas navrant de devoir encore aujourd'hui réclamer l'application d'un droit aussi fondamental ? »

Le CNA et le CDAM interpellent ainsi le gouvernement du Québec sur l'importance de prolonger les consultations du BAPE sur le projet minier Matawinie.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

À titre de conseil tribal, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) dispense divers services aux communautés. Le CNA assume aussi un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw via le bureau du Président/Grand chef élu au suffrage universel par l'ensemble des membres de la Nation Atikamekw, collectivement détenteur des droits et titre ancestraux.

À propos du Conseil des Atikamekw de Manawan

Le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) est composé du Chef Paul-Émile Ottawa et de six (6) conseillers respectivement élus selon le mode coutumier par les Atikamekw de Manawan. Le CDAM agit au nom de tous les membres de la communauté de Manawan qui est située à 120 kilomètres à l'ouest de La Tuque et à 86 kilomètres au nord de Saint-Michel-des-Saints, sur la rive sud du lac Métabeskéga.

