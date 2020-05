Avis aux médias - Manifestez votre solidarité





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM), affiliée à la Fédération interprofessionnelle de la santé-Secteur privé (FIQP) tiendra une manifestation aujourd'hui à 15 h 00 à la Résidence Angelica.

Les infirmières et les infirmières auxiliaires de ce CHSLD de Montréal gravement affecté par la COVID-19 dénonceront le manque de matériel de protection et l'absence de renfort. Les professionnelles en soins ont invité les citoyens ainsi que les autres organisations communautaires et syndicales à manifester leur solidarité envers elles, les résidents et l'ensemble du personnel de l'établissement.

Madame Martine Tremblay, présidente de l'AIM et membre du Comité exécutif de la FIQP, et Madame Sonia Mancier, présidente de la FIQP, seront disponibles pour donner des entrevues. De plus, Denyse Joseph, vice-présidente de la FIQ, répondra aux médias anglophones.

Date : lundi 25 mai 2020



Heure : de 15 h 00 à 16 h 00



Où : CHSLD - Résidence Angélica

3435, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord

À propos de la FIQP

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ | Secteur privé (FIQP) regroupe plus de 1?800 membres qui travaillent dans des établissements privés ou privés conventionnés.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 06:00 et diffusé par :