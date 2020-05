Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 573 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 47 411. Durant cette même période, 44 nouveaux décès ont...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le premier ministre du Québec, M. François Legault, fera le point sur la situation de la COVID-19, en compagnie de la ministre de la Santé et...