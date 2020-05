Invitation aux médias - Conférence de presse du premier ministre du Québec, à Montréal

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le premier ministre du Québec, M. François Legault, fera le point sur la situation de la COVID-19, en compagnie de la ministre de la Santé et...

Le porte-parole de Québec solidaire et responsable solidaire en matière de Justice, Gabriel Nadeau-Dubois, demande à la ministre Lebel d'intervenir fermement auprès du gouvernement fédéral pour défendre les milliers de Québécoises et de Québécois...

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd el-Fitr : « Ce soir, au coucher du soleil, les musulmans au Canada et à travers le monde célébreront l'Aïd el?Fitr pour marquer la fin du ramadan, le...