Convocation - Début de la distribution de couvre-visages à la clientèle du transport collectif





LAVAL, QC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, invitent les représentants des médias à venir prendre des images de la première distribution de couvre?visages à la clientèle du transport collectif à Laval. L'événement aura lieu en présence du maire de Laval, M. Marc Demers, du président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval (STL) et conseiller municipal de Saint-François (Laval), M. Éric Morasse, ainsi que du directeur général de la STL, M. Guy Picard.

Cet événement aura lieu :

DATE : Lundi 25 mai 2020



HEURE : 7 h 30 à 8 h 30



LIEU : Terminus Montmorency

Stationnement du débarcadère du terminus

555, rue Lucien-Paiement

Laval

Notez qu'il n'y aura pas de point de presse officiel.

Les entrevues individuelles seront possibles sur demande, à la fin de la distribution (après 9 h).

Les règles de distanciation physique seront appliquées, il est donc possible que les caméras doivent prendre leurs images à tour de rôle.

Pour les médias qui ne peuvent se déplacer, une photo officielle sera rendue disponible dans la matinée (CNW ou sur demande).

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 16:41 et diffusé par :