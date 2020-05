Avis aux médias - Les Détachements de la GRC en Ontario accroissent leur visibilité à la frontière canado-américaine





LONDON, ON, le 22 mai 2020 /CNW/ - Les Détachements de la GRC en Ontario publient un avis public relativement à ses vastes opérations de patrouille le long de la frontière internationale avec les États-Unis.

En raison de la fermeture temporaire de la frontière pour les déplacements non essentiels entre le Canada et les États-Unis, la GRC a accru ses patrouilles frontalières terrestres et maritimes le long de la frontière internationale afin de sécuriser la frontière canado-américaine et de prévenir toute activité de contrebande. Les membres travaillent à identifier, à intercepter et à arrêter la circulation transfrontalière de personnes, de drogues, d'armes à feu et d'autres marchandises illégales. Ils veillent également à ce que les plaisanciers se conforment aux restrictions frontalières liées à la pandémie de COVID-19.

La GRC continue d'assurer la sécurité de la frontière entre les points d'entrée. Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le la Gendarmerie royale du Canada au 1 800 387-0020.

Site Web : GRC en Ontario

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Instagram : grcontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 14:21 et diffusé par :