Katie Fasken devient directrice générale chez Slate Asset Management





TORONTO, 22 mai 2020 /CNW/ - Slate Asset Management (« Slate »), une plateforme de gestion atypique d'actifs leader axée sur l'immobilier, a annoncé aujourd'hui la promotion de Katie Fasken, du bureau de Toronto, au rang de directrice générale des relations investisseurs, avec effet immédiat. Dans son nouveau rôle, Mme Fasken est appelée à diriger les efforts engagés par la société en termes de mobilisation de capitaux et de relations avec les investisseurs.

« Nous sommes fiers de nommer Katie au poste de directrice générale en reconnaissance de ses contributions précieuses à la société », a déclaré Blair Welch, associé fondateur, ajoutant que « Katie est une leader formidable dans nos efforts de levée de fonds internationaux sur toutes les plateformes Slate, à savoir Canadian Opportunity, European Real Estate, les comptes institutionnels distincts et les FPI cotées en bourse. Katie est une conseillère de confiance et cultive d'étroites relations avec nos investisseurs institutionnels, en veillant à leurs intérêts. Je suis convaincu qu'elle contribuera à guider notre entreprise vers de nouveaux sommets. »

Mme Fasken est entrée chez Slate en janvier 2016. Préalablement, elle a occupé divers postes au sein de l'équipe de banque d'investissement et du bureau de vente d'actions institutionnelles de Marchés mondiaux CIBC. Elle est titulaire d'un diplôme d'administration des affaires de l'École de commerce Ivey à l'Université Western.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plateforme d'investissement alternatif de premier plan, spécialisée dans l'immobilier, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 6,5 milliards de dollars. Slate, un gestionnaire orienté valeur, est un important promoteur de tous ses moyens d'investissement privés et cotés en bourse, conçus précisément pour répondre aux buts et objectifs uniques de ses investisseurs. Son approche des placements, à la fois prudente et ciblée, est créatrice de valeur à long terme, l'accent étant mis sur la préservation du capital et des rendements extrêmement élevés. Slate bénéficie du soutien de collaborateurs d'exception, est soutenue par des capitaux flexibles et jouit d'une capacité reconnue consistant à créer et à tirer profit d'un large éventail de possibilités d'investissement prometteuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur slateam.com.

