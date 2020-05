Devimco franchit une importante étape en vue de réaliser un projet révolutionnaire de 500 M$ adapté au télétravail





Premier grand projet à être annoncé au Québec depuis le début de la pandémie

LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier applaudit la signature imminente du protocole d'entente avec la Ville de Longueuil qui permettra la réalisation d'un projet immobilier multifonctionnel majeur et avant-gardiste dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil - Université-de-Sherbrooke. L'entente intervenue doit d'abord être approuvée par le conseil municipal de la Ville de Longueuil, le 26 mai.

Évalué à près de 500 M$, ce projet de type TOD (« Transit Oriented Development »), d'une superficie totale de 1,2 M pieds carrés, comprend notamment la construction de 1 200 unités de logement. Il est le plus important projet économique à être annoncé au Québec depuis le début de la pandémie.

Le projet, dont le nom sera connu un peu plus tard, sera réalisé au-dessus et en périphérie de la station de Longueuil - Université-de-Sherbrooke, l'emplacement idéal où convergent les conditions nécessaires pour une réussite future. Les deux sites du projet permettront de créer une véritable synergie entre les différentes composantes pour y élaborer un milieu de vie de qualité supérieure pour les futurs résidents, travailleurs et visiteurs. Il s'agit d'un secteur hautement stratégique en matière de transport collectif et de mobilité.

« Notre projet de Longueuil sera révolutionnaire, car il s'appuiera sur des concepts qui répondront aux nouvelles réalités générées par la pandémie. Des discussions sont d'ailleurs en cours avec des acteurs québécois de l'industrie du meuble pour adapter les appartements et les condos au télétravail », a annoncé Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

« Notre projet est le premier à s'intégrer dans la vision de la Ville de Longueuil pour le développement de son centre-ville. Devimco est fière d'être un précurseur dans le développement de ce secteur à fort potentiel », a-t-il ajouté.

Le projet comprend un volet résidentiel avec deux tours de 22 étages dédiées aux unités locatives, et deux tours de condos de 22 étages chacune. Les deux tours locatives surplomberont un vaste basilaire au-dessus de l'actuelle station de métro, alors que les tours réservées aux unités de condo seront elles aussi posées sur des basilaires commerciaux. Elles seront érigées sur une portion du stationnement P2. Des stationnements souterrains seront aussi aménagés en marge des nouveaux immeubles.

Déjà desservis par des commerces de proximité, le site de la station de métro Longueuil et ses alentours offrent des possibilités pour un développement commercial de qualité, et un renforcement de sa vocation éducationnelle. L'endroit est déjà un véritable carrefour du savoir grâce à la présence de trois universités, soit les campus de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Le projet de Devimco en est un de développement durable. Les infrastructures qui viendront s'ajouter à l'ensemble déjà en place représentent l'ajout de conditions gagnantes, et le souffle idéal pour faire de cet emplacement, à quelques pas du Vieux-Longueuil, un lieu de choix pour faire converger les meilleures pratiques en matière de développement urbain écoresponsable. En effet, ce secteur offre une variété d'alternatives de mobilité durable stratégique et agit à, ce titre, en véritable carrefour des transports collectifs avec son métro et son terminus d'autobus desservant tout Longueuil ainsi que plusieurs autres municipalités voisines de la Montérégie.

« Notre projet correspond en tous points à la philosophie de Devimco. La recette est simple, mais demeure ambitieuse, a ajouté M. Goulet. Nous répondons à la vision de Longueuil en concevant un noyau urbain multifonctionnel, où le maillage des expériences est une condition indispensable pour créer un véritable milieu de vie. Nous proposons donc une intégration et une mixité des services, dans des espaces où se côtoient résidences, environnement de travail, services de proximité. De plus, il sera possible d'y vivre des expériences culturelles, alimentaires, et même, comme c'est déjà le cas, d'y étudier ».

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l'entreprise se distinguent par la création d'environnements de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Ce projet d'un milliard de dollars deviendra une destination incontournable de la Rive-Sud de Montréal. Devimco Immobilier procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare dans l'ouest du centre-ville de Montréal qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur a entamé cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé sur le terrain de l'ancien Spectrum de Montréal, au coeur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2020, par le lancement d'Auguste & Louis condominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du Quartier des lumières situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada.

