Création d'une table de coordination pour faciliter la réalisation de projets d'accès à Internet haute vitesse partout au Québec





QUÉBEC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et les entreprises propriétaires de parcs de poteaux mettent sur pied une table de coordination pour soutenir le déploiement des projets qui offrent aux entreprises et aux citoyens situés en milieu rural un service Internet haut débit.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que les autres membres permanents de la table de coordination, soit Hydro-Québec, Bell, Télébec et TELUS, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La table de coordination sera responsable de faciliter la mise en oeuvre des programmes de déploiement d'Internet financés par le gouvernement selon les échéanciers proposés. Elle devra notamment :

Faire le suivi de l'avancement des projets et du respect des échéanciers.

Élaborer et mettre en oeuvre des initiatives visant à réduire les délais et les coûts.

Régler des enjeux relatifs au déploiement sur le terrain des projets bénéficiant des programmes.

De plus, en réponse à la COVID-19, la volonté du gouvernement et des membres de la table est d'accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse dans les zones non desservies pour favoriser le télétravail et le commerce en ligne partout au Québec.

Citations :

«?Il est primordial que tous les citoyens et les entreprises du Québec aient accès à une connexion Internet haut débit afin de prendre part à l'économie du 21e siècle. La pandémie que nous vivons actuellement et l'isolement social qui en découle illustrent encore plus l'importance de prioriser ce grand chantier collectif afin que tous les Québécois soient sur le même pied d'égalité en ce qui a trait à l'accès au numérique. La création de cette table de coordination accélérera le déploiement d'Internet haut débit partout au Québec, et je tiens à remercier les membres pour leur précieuse collaboration. L'objectif est de donner accès aux services Internet haut débit à tous les foyers québécois, et nous allons le réaliser.?»

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

«?Hydro-Québec a à coeur de soutenir le déploiement rapide et sécuritaire d'Internet haute vitesse en région en facilitant la mise en oeuvre des programmes financés par le gouvernement. Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec tous les intervenants ainsi que mettre notre expertise et nos équipes au service du Québec.?»

Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution

«?Bell est déterminée à travailler avec le gouvernement du Québec et d'autres intervenants des régions rurales pour accélérer le déploiement de projets à large bande financés par le gouvernement dans les résidences et les entreprises à travers le Québec. Alors que nous continuons d'élargir le programme d'Internet résidentiel sans fil de Bell à un plus grand nombre de collectivités rurales du Québec, des efforts de coopération qui, comme celui-ci, facilitent la participation du gouvernement là où elle est nécessaire sont essentiels pour aider à combler les lacunes restantes.?»

Karine Moses, présidente de la direction du Québec, Bell

«?Les investissements massifs que TELUS effectue dans son réseau PureFibre depuis 2013 permettent de connecter des milliers de Québécois des régions aux ressources et à l'information dont ils ont besoin pour améliorer l'accès aux soins de santé, stimuler l'économie et aider les jeunes à poursuivre leurs apprentissages en ligne. Chaque année, nous travaillons activement à déployer nos réseaux sans fil et de fibre optique au plus grand nombre de foyers possible, et d'ici la fin de l'année, 99 % des familles et des entreprises de notre territoire titulaire pourront profiter d'un accès à un service haute vitesse. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec les acteurs clés du milieu afin de favoriser un déploiement rapide d'Internet haute vitesse en milieux ruraux, tout en continuant d'assurer la sécurité des familles et des entreprises desservies.?»

François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Québec

Fait saillant :

Le programme Québec haut débit a pour objectif de soutenir financièrement des projets qui offrent aux citoyens, aux organismes et aux entreprises situés en milieu rural un service Internet haut débit. Ce service doit être de qualité, performant et à un coût comparable à celui offert en milieu urbain.

Lien connexe :

