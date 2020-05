Mazda lance sa voiture de course virtuelle, la Mazda RX-Vision GT3 Concept





HIROSHIMA, Japon, le 21 mai 2020 /CNW/ - Mazda Motor Corporation a annoncé le lancement de sa voiture de course virtuelle, la « Mazda RX-Vision GT3 Concept ». Conjointement développé avec Polyphony Digital Inc., le véhicule pourra être téléchargé dans Gran Turismo Sport le 22 mai 20201. La RX-Vision GT3 Concept est notre plus récente voiture de course virtuelle dans le titre de simulation Gran Turismo Sport pour la PlayStation®4 de Sony Interactive Entertainment, et nous espérons que tous les joueurs prendront plaisir à l'essayer.

Mazda vise à gagner davantage de fans en transmettant la joie de la conduite au large éventail de personnes qui aiment le sport automobile numérique2, qui gagne en popularité ces dernières années. En outre, même sous l'influence du récent coronavirus, les passionnés de voiture du monde entier peuvent se connecter en ligne et profiter des mêmes conditions, peu importe leur pays, leur région, leur langue ou leur génération. Grâce à notre appui du sport automobile numérique, nous espérons contribuer à l'expansion de la culture automobile et à de nouveaux modes de vie.

Les joueurs qui utilisent des véhicules Mazda, comme la RX-Vision GT3 Concept, dans Gran Turismo Sport se verront automatiquement accorder le droit de prendre part au championnat de Grand Turismo certifié par la FIA (tours du monde), qui se tiendra à divers endroits dans le monde au cours de la saison 2020.

De plus, pour commémorer le centenaire de Mazda, nous avons commencé à offrir divers événements en ligne auxquels peuvent participer les personnes qui aiment Gran Turismo Sport.





1 Il ne s'agit que d'une ligne directrice; le téléchargement sera possible une fois que toutes les préparations nécessaires auront été effectuées dans Gran Turismo Sport. 2 Mazda utilise le nom « sport automobile numérique » préconisé par la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) et Sony Interactive Entertainment Inc.

Référence

Site Web de Gran Turismo Sport :

https://www.gran-turismo.com/jp/products/gtsport/

https://www.gran-turismo.com/jp/products/gtsport/ Site Web de Mazda Digital Motor Sport (y compris l'invitation aux événements en ligne) :

https://www.mazda.com/ja/innovation/digital-motor-sport

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 10:00 et diffusé par :