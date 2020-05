Avis de diffusion : Nombre hebdomadaire de décès au Québec, 2010-2020





QUÉBEC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Afin de répondre à l'intérêt accru par rapport à l'évolution du nombre de décès dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'Institut de la statistique du Québec diffuse aujourd'hui une nouvelle série de tableaux portant sur le nombre hebdomadaire de décès au Québec, toutes causes confondues.

La période couverte s'étend de janvier 2010 à la semaine se terminant le 25 avril 2020. En plus du nombre total de décès, on présente les résultats selon le sexe et selon trois groupes d'âge. Il importe de souligner que les données les plus récentes ont fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte des décès qui n'ont pas encore été enregistrés. Cette façon de faire permet d'obtenir, dans un délai plus court, une estimation du nombre total de décès survenus.

Les données diffusées aujourd'hui proviennent du fichier des décès du Registre des événements démographiques du Québec.

Les données de 2018 à 2020 sont encore provisoires. Les tableaux seront actualisés toutes les deux semaines, si le taux de couverture de la base de données le permet.

Ces tableaux se veulent un complément aux données portant sur les décès liés à la COVID-19 diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par l'Institut national de santé publique du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

