/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appel de projets Régions branchées/





MAGOG, QC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et l'adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse) et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'appel de projets Régions branchées.

Date : Le jeudi 21 mai 2020



Heure : 10 h



Endroit : Les Enfants Terribles - Brasserie

803, rue Principale Ouest

Magog (Québec) J1X 2B4

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

Seuls les représentants des médias ayant confirmé leur présence pourront accéder à la salle (un représentant par média).

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation sociale, une seule caméra pour l'ensemble des médias et un seul photographe seront autorisés sur place (camera pool et photographer pool).

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :