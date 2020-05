L'argent recueilli par le fonds - ligne de front fait déjà une différence dans la lutte contre la COVID-19, un mois après son lancement





Les fondations d'hôpitaux de tout le pays remercient les Canadiens pour leur appui jusqu'à maintenant

TORONTO, le 21 mai 2020 /CNW/ - Les organisateurs du Fonds - Ligne de Front, une coalition nationale de plus de 160 fondations d'hôpitaux de toutes les régions du pays, sont heureux d'annoncer qu'ils ont déjà recueilli plus de 11 millions de dollars depuis son lancement, il y a un mois. Le Fonds a déjà effectué trois décaissements hebdomadaires à des hôpitaux participants du pays pour appuyer le personnel de la santé de première ligne qui continue à combattre la COVID-19. La bataille est loin d'être gagnée. Les coûts imprévus continuent à augmenter durant cette urgence de santé publique, et nous invitons les particuliers et les entreprises du Canada à faire un don sur Ligne de Front.ca.

« Nous sommes très fiers de voir comment les Canadiens et les entreprises du pays ont répondu à notre appel pour aider notre personnel de la santé de première ligne. Nous constatons déjà la différence que font ces dons dans des hôpitaux d'un bout à l'autre du pays », a déclaré Caroline Riseboro, présidente et directrice générale de la Trillium Health Partners Foundation et membre du comité directeur du Fonds - Ligne de Front. « La COVID-19 est toujours une menace et ceux qui continuent à combattre courageusement ce virus mortel ont besoin de notre soutien constant. Même si certaines restrictions commencent à être levées, les travailleurs de la santé sont au front tous les jours, et la guerre est loin d'être terminée. »

Le Fonds - Ligne de Front a été lancé le 21 avril pour appuyer le personnel de la santé de première ligne en recueillant des fonds pour appuyer la lutte contre la COVID-19 et en mettant l'accent sur trois grands piliers : les fournitures médicales, le soutien et la recherche. Jusqu'à maintenant, le Fonds - Ligne de Front a versé des fonds à tous les hôpitaux participants, qui les ont utilisés de diverses façons, en fonction des besoins pressants de chaque établissement de soins de santé, entre autres :

Achat de repas et de cartes-cadeaux pour des repas, ainsi que de thé et de café pour le personnel de la santé de première ligne

Hébergement temporaire pour les travailleurs de la santé de première ligne afin d'éviter qu'ils ramènent le virus à la maison et contaminent leurs familles

Achat de fournitures comme des blouses et des chapeaux

Projets pilotes de soins virtuels non standards pour ceux qui ne sont pas mesure de se présenter à l'hôpital

Achat de tablettes pour permettre aux patients de communiquer avec leurs familles et leurs amis tant que les politiques interdisant les visites restent en vigueur

Recherche clinique pour améliorer le pronostic pour les patients atteints de la COVID-19

Le Fonds - Ligne de Front remercie les grandes entreprises qui ont fait un don jusqu'à maintenant, notamment Canada Vie, Canadian Tire, la Fondation AMC, le CP, les Aliments Maple Leaf, Produits Kruger, le Groupe financier Banque TD et Rogers. Leur soutien a contribué à sensibiliser aux besoins urgents d'un bout à l'autre du pays.

« Même si on constate des progrès dans la lutte contre la COVID-19, il est important de ne pas perdre de vue le travail important qui reste à faire », a déclaré madame Riseboro. « Même si nous faisons tous notre part pour aplanir la courbe, nous ne devons pas oublier notre personnel de la santé de première ligne qui continue à se présenter tous les jours au travail pour nous protéger. Le Fonds - Ligne de Front offre aux Canadiens et aux entreprises canadiennes une façon simple de donner, à la mesure de leurs moyens, pour appuyer ces travailleurs. »

À propos du Fonds - Ligne de Front

Le Fonds - Ligne de Front a été mis sur pied par des chefs de file de la philanthropie dans le secteur de la santé qui ont formé une coalition nationale pour recueillir des fonds de toute urgence afin d'aider les principaux hôpitaux canadiens et les fondations à répondre aux besoins prioritaires des fondations d'hôpitaux participantes, incluant les mesures d'urgence pour combattre la COVID-19 et le support aux systèmes de santé des Grands Territoires canadiens et des communautés autochtones du Canada. L'objectif est d'offrir aux Canadiens une façon simple et rapide de faire une contribution financière afin d'appuyer les hôpitaux. En mettant sur pied cette collaboration nationale, le Fonds - Ligne de Front espère sensibiliser à l'urgence des besoins et offrir aux particuliers et aux entreprises du Canada un guichet unique pour appuyer la lutte. Pour en savoir plus, visitez le site http://lignedefront.ca/ lignedefront.ca .

SOURCE The Frontline Fund

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 06:30 et diffusé par :