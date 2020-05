Quatre associations touristiques sectorielles s'unissent pour réclamer un calendrier de réouverture





Réouverture des entreprises touristiques, de loisirs et de plein air

LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les Québécois préparent déjà leur retour aux activités en nature, Camping Québec, la Fédération des pourvoiries du Québec, Aventure Écotourisme Québec et l'Alliance de l'industrie nautique du Québec réclament un calendrier de réouverture précis pour leurs entreprises.

Depuis le début de cette crise, les organisations ont suivi les directives gouvernementales à la lettre, elles se sont montrées proactives et en mode solution, mais aujourd'hui leurs membres souhaitent obtenir de la prévisibilité pour leurs entreprises et la clientèle.

Les entreprises de ces secteurs vivent un stress intense : la survie de plusieurs entrepreneurs est en péril. Avec le retour des beaux jours, la pression des plaisanciers, des campeurs, des amateurs de plein air, des chasseurs et des pêcheurs devient aussi de plus en plus soutenue. Les prévisions météorologiques pour le week-end à venir laissent entrevoir une situation difficile à contenir.

Les activités liées à l'opération des entreprises touristiques, de loisir et de plein air comportent un risque moins grand que dans certains secteurs qui, pourtant, ont déjà obtenu l'aval de la Santé publique pour une réouverture. Les organismes ont reçu ou sont sur le point de recevoir l'approbation de leurs guides d'opération en contexte de pandémie de la Santé publique. Les entreprises sont prêtes à recevoir la clientèle de manière sécuritaire et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Camping Québec a d'ailleurs été le premier secteur touristique à avoir déposé et avoir reçu l'aval de la santé publique sur son plan de sécurité sanitaire. Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec précise : «?Notre plan a été approuvé par la Santé publique et diffusé à nos entrepreneurs il y a plus de deux semaines. Ceux-ci ont déjà mis en place tous les dispositifs de protection nécessaires à l'accueil sécuritaire de leurs clients. Alors pourquoi l'annonce de la date de réouverture tarde-t-elle autant pour ces entreprises???»

Ces deux derniers mois, notre association a collaboré de façon très étroite avec le ministère du Tourisme et s'est conformée à toutes les exigences du gouvernement. Soulignons que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx n'a eu que de bons mots pour Camping Québec lors de son passage en commission parlementaire la semaine dernière, affirmant que l'Association avait «?exceptionnellement bien travaillé?».

La FPQ a également reçu l'approbation de la santé publique pour le guide pour l'exploitation d'une pourvoirie en contexte de pandémie de coronavirus et les mesures sanitaires sont en place afin de recevoir les visiteurs de manière sécuritaire. L'ouverture de l'hébergement représente donc le dernier maillon de la chaîne pour les pourvoiries. «?Au cours des dernières semaines, les Québécois se sont montrés résilients, mais malgré les appels à la patience des autorités, ces derniers souhaitent maintenant pouvoir pratiquer leurs activités de loisir et savoir ce qui adviendra de leurs vacances estivales. On commence à voir des pourvoiries illégales apparaître dans plusieurs régions du Québec. Pendant que les pourvoiries demeurent fermées et attendent patiemment les annonces officielles, les propriétaires privés avoisinants profitent de l'occasion pour louer leurs chalets aux amateurs de pêche et de plein air hâtifs sans se soucier des recommandations de la santé publique.?» explique Marc Plourde, président directeur général de la FPQ.

Même son de cloche du côté d'AEQ?; les entreprises sont prêtes. «?C'est favorablement que nous avons accueilli l'annonce de la reprise graduelle des activités sportives, de loisir et de plein air. Toutefois, un retour à la nature doit également passer par les entreprises de tourisme d'aventure. Considérant qu'un protocole de sécurité sanitaire est en voie d'approbation par les autorités et que des procédures de distanciation sociale ont été implantées, les entreprises de tourisme d'aventure et de plein air réclament une date d'ouverture officielle pour l'ensemble de leurs activités guidées et encadrées qui se déroulent généralement en très petits groupes. Étant accréditées Qualité-Sécurité en plus de suivre des normes sanitaires, nos entreprises sont la clé à un plus grand accès à la nature et à une pratique sécuritaire d'activités favorisant de saines habitudes de vie.?» mentionne Yanick Morin, président d'Aventure Écotourisme Québec.

L'Alliance de l'industrie nautique du Québec est aussi en voie d'obtenir l'approbation de la Santé publique. Sylvain Deschênes, directeur général de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec souligne toutefois que le temps presse : les marinas municipales peuvent rouvrir, les plaisanciers sont déjà à pied oeuvre pour préparer leur saison. Pour s'assurer que le retour aux activités se déroule en toute sécurité sur l'eau, il est important que les plaisanciers aient accès à leur bien pour vérifier que l'hiver n'a pas occasionné de dommages et effectuer l'entretien nécessaire en vue de la remise à l'eau. Actuellement, c'est comme si on vous interdisait de faire le ménage de votre voiture dans le stationnement de votre condo?!?»

La PRÉVISIBILITÉ pour les entreprises et la clientèle est une demande fondamentale que partagent l'ensemble des quatre organisations. Un calendrier de réouverture avec des dates précises représente la solution gagnante pour tous. Il permettra aux entreprises d'être prêtes et à la clientèle de planifier leurs prochains séjours et leurs vacances estivales.

À propos des associations touristiques sectorielles

Camping Québec

Fondée en 1962, Camping Québec, l'Association des terrains de camping du Québec, est une association privée sans but lucratif qui représente les exploitants de terrains de camping du Québec. Elle est la plus importante association de ce genre au Canada. Avec 762 membres provenant des secteurs privé et public, elle représente plus de 90 % de l'offre de camping au Québec. Camping Québec a pour mission de promouvoir et de favoriser la croissance et le développement de l'industrie du camping de même que la pratique de cette activité au Québec. Dans le contexte de Pandémie Camping Québec n'a pas fait de distinction membre non-membre afin de préparer tous les campings du Québec adéquatement.

Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ)

La FPQ représente plus de 300 pourvoiries opérant sur le territoire québécois, des petites et moyennes entreprises spécialisées dans l'offre d'activités de chasse, de pêche et de villégiature en milieu naturel. Il s'agit d'une industrie qui contribue au maintien de 2?500 emplois et qui génère des retombées économiques de plus de 200 millions annuellement. Chaque année, environ 240?000 amateurs de pêche québécois fréquentent les pourvoiries du Québec.

Aventure Écotourisme Québec (AEQ)

Aventure Écotourisme Québec, LE réseau des entreprises professionnelles du Québec, est l'association touristique sectorielle reconnue par les différents ministères et organismes en tant que leader et porte-parole officiel du tourisme d'aventure et de nature au Québec. Soutenant plus de 140 entreprises spécialisées, Aventure Écotourisme Québec représente aujourd'hui plus de 67 % de l'ensemble des entreprises offrant des activités de plein air, d'aventure et d'écotourisme du territoire québécois. Procurant près de 2?300 emplois, nos entreprises accueillent annuellement plus de 1,3 M de visiteurs totalisant ainsi 116 M$ en retombées économiques.

Alliance de l'industrie nautique du Québec

L'Alliance de l'industrie nautique du Québec, organisme à but non lucratif, propulse Nautisme Québec qui a pour mission de regrouper et de représenter les plaisanciers et l'ensemble des intervenants pour soutenir et favoriser le développement du nautisme au Québec. Nautisme Québec éduque les plaisanciers aux comportements sécuritaires à adopter, développe le tourisme nautique, et fait la promotion du nautisme par le biais d'événements tels que le Salon du bateau de Montréal, les Salons du bateau à flot de Montréal et de Québec ainsi que la Fête du nautisme. L'Alliance c'est 350 membres corporatifs représentant les différents secteurs de l'écosystème nautique du Québec. 800 000 Québécois sont propriétaires d'une embarcation ce qui génère annuellement 420 M$ de retombés.

