Workiva et Trintech annoncent un partenariat stratégique pour transformer les processus de clôture financière et de déclaration statutaire mondiale





Workiva (NYSE:WK), fournisseur de la première plateforme connectée au monde en matière de reporting et de conformité, et Trintech, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles intégrées "Record to Report" pour l'administration des finances, annoncent conjointement un partenariat stratégique visant à aider les grandes entreprises et les organisations de taille moyenne à rationaliser et à automatiser les processus de clôture financière et de déclaration statutaire mondiale.

Grâce à ce partenariat, les clients communs sont en mesure de relier et de transférer de manière transparente les données entre la plateforme Workiva et les solutions de Trintech, Cadency et Adra afin de réaliser des gains d'efficacité et d'améliorer la précision tout au long du processus de clôture et de reporting.

"La possibilité de connecter les données des solutions de clôture financière de Trintech à la plateforme sécurisée en Cloud de Workiva révolutionne radicalement les processus de clôture financière et de reporting légal mondial," a déclaré Mike Rost, vice-président des partenariats chez Workiva. "Trintech fait partie de notre écosystème croissant de partenaires technologiques qui étendent la valeur de la plateforme Workiva pour créer un niveau plus élevé de transparence et de confiance dans le reporting et la conformité."

Le reporting légal mondial est un processus complexe dans lequel les sociétés multinationales doivent communiquer des informations financières aux agences gouvernementales où elles opèrent, en conformité avec les exigences locales de chaque juridiction en matière de GAAP.

"L'information financière est tributaire de la ponctualité et de l'exactitude de la clôture mensuelle, c'est pourquoi nous sommes convaincus que notre partenariat avec Workiva apportera une valeur continue à nos clients, en particulier dans les domaines de l'information légale et réglementaire," a déclaré Robert Michlewicz, directeur de la stratégie chez Trintech. "Cette intégration est la plus récente extension des investissements réalisés dans notre System of Accounting Intelligencetm (SOAI) pour fournir à nos clients des solutions qui réduisent efficacement et concrètement les risques tout au long de leur processus de clôture financière."

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Workiva et Trintech, rendez-vous sur workiva.com/partners/trintech.

Workiva et Trintech organiseront également un webinaire intitulé "How to Strengthen Your Regulatory Reporting during COVID-19 and into the Future," le 18 juin prochain.

À propos de Workiva

Workiva, principal fournisseur de solutions connectées de données, de reporting et de conformité, est utilisé par des milliers d'entreprises dans 180 pays, dont plus de 75% des sociétés Fortune 500® et par des agences gouvernementales. Nos clients ont associé plus de cinq milliards d'éléments de données afin que les données soient fiables, permettent de réduire les risques et d'économiser du temps. Pour de plus amples informations à propos de Workiva (NYSE:WK), veuillez visiter workiva.com.

Demandez une démo de Workiva : www.workiva.com/request-demo

Lisez le blogue de Workiva sur www.workiva.com/blog

Suivez Workiva sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/workiva

Likez Workiva sur Facebook : www.facebook.com/workiva/

Suivez Workiva sur Twitter : www.twitter.com/Workiva

Affirmation non confirmée par FORTUNE ni par Fortune Media IP Limited. FORTUNE® et FORTUNE 500® sont des marques déposées de Fortune Media IP Limited, utilisées sous licence. FORTUNE et Fortune Media IP Limited ne sont pas affiliées à Workiva Inc. ni ne parrainent produits ou services de la société. Remarque : affirmation non confirmée par FORTUNE® ni par Fortune Media IP Limited.

À propos de Trintech

Trintech Inc., pionnier du logiciel de gestion des performances financières des entreprises (FCPM), combine une expertise technique et financière inégalée pour créer des solutions logicielles innovantes basées sur le Cloud qui permettent d'obtenir des opérations et des informations financières de classe mondiale. Qu'il s'agisse de la mise en correspondance de transactions à grand volume et de la rationalisation des rapprochements opérationnels quotidiens, de l'automatisation et de la gestion des rapprochements de bilans, de la comptabilité interentreprises, des écritures de journal, des rapports de divulgation et de l'analyse des frais bancaires, ou encore de la gouvernance, des risques et de la conformité, le portefeuille de solutions financières de Trintech, qui comprend la plateforme Cadency® , la suite Adra® , les outils ciblés, ReconNETtm, T-Recs®, et UPCS®, facilite la gestion de tous les aspects du processus de clôture financière. Plus de 3 500 clients dans le monde entier, dont la majorité des entreprises du Fortune 100, utilisent le logiciel en Cloud de la société pour améliorer en permanence l'efficacité, la fiabilité et la vision stratégique de leurs opérations financières.

Basée à Dallas, au Texas, Trintech dispose de bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, ainsi que de partenaires stratégiques en Afrique du Sud, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Trintech, visitez le site www.trintech.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 17:25 et diffusé par :