Le gouvernement du Canada annonce un financement pour aider les organisations à intensifier leur travail dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 au Canada





GATINEAU, QC, le 20 mai 2020 /CNW/ - Alors que l'ensemble des Canadiens sont confrontés aux défis sans précédent qu'entraîne la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, importantes et décisives pour aider les Canadiens et les entreprises en difficulté. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons l'occasion de reconstruire sur de meilleures bases, avec un moins grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, moins d'inégalités, un environnement naturel plus sain et une économie durable.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Programme 2030) et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) offrent au Canada et au monde entier une occasion historique de façonner positivement le développement et la croissance des sociétés de demain de manière durable et inclusive et ce, dans l'intérêt de tous. Il s'agit d'un appel à l'action en vue d'éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de faire en sorte que tous les êtres humains connaissent la paix et la prospérité. Les ODD revêtent une importance accrue compte tenu de la pandémie de COVID-19, au moment même où nous cherchons des moyens de nous protéger contre les chocs à long terme qui ont ébranlé notre économie, notre société et notre environnement, et que nous nous tournons collectivement vers la reconstruction d'un Canada plus inclusif, résilient et durable. Afin d'accélérer les progrès du Programme 2030, le gouvernement du Canada soutient les organisations canadiennes qui font avancer les ODD.

Aujourd'hui, à l'occasion de Together|Ensemble 2020, la conférence annuelle du Canada sur les objectifs de développement durable (ODD), l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé que le gouvernement du Canada a fourni un financement d'environ 4,3 millions de dollars à 47 organisations par le biais du Programme de financement des objectifs de développement durable pour 2019-2020.

Le Programme de financement des ODD est un programme fédéral de subventions et de contributions qui soutient le travail des organisations canadiennes qui font avancer les ODD et le Programme 2030 au Canada. Grâce au Programme de financement des ODD pour 2019-2020, le gouvernement du Canada contribue à renforcer le travail que réalisent les organisations sans but lucratif, les provinces et les territoires, les municipalités, le milieu universitaire, le secteur privé, les membres des communautés autochtones et racialisées, les femmes, enfants et jeunes ainsi que les populations vulnérables et marginalisées, pour offrir aux Canadiens de meilleurs résultats.

En soutenant des projets dans tout le pays comme Together|Ensemble 2020, le Programme de financement des ODD permettra de mieux faire connaître les ODD, d'établir de nouveaux partenariats, d'améliorer les connaissances sur les nouveaux enjeux de développement durable, de mettre en oeuvre des approches novatrices qui font progresser plusieurs ODD, et de contribuer à l'important travail de réconciliation avec les peuples autochtones.

L'édification de sociétés plus inclusives, résilientes et durables qui ne laissent personne de côté, maintenant et à l'avenir, est au coeur de l'engagement du Canada à l'égard du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

« Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 fournit au monde un cadre commun pour relever les défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. Face aux défis sans précédent que pose la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais de travailler ensemble pour aider nos concitoyens canadiens. De nombreuses collectivités partout au Canada font déjà progresser la mise en oeuvre du Programme 2030. En favorisant les partenariats par l'entremise du Programme de financement des ODD, le gouvernement du Canada accélère les progrès à l'égard des ODD et obtient de meilleurs résultats pour tous les Canadiens, sans laisser personne de côté. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre de travail mondial, s'étalant sur une période de 15 ans, adopté par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies en 2015.

et les 192 autres États membres des Nations Unies en 2015. Au coeur du Programme 2030 se trouvent les 17 ODD, 169 cibles et plus de 230 indicateurs portant sur les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau financement de 59,8 millions de dollars (4,6 millions de dollars par an) pour un programme de financement des ODD afin d'aider à la mise en oeuvre des ODD au Canada sur une période de 13 ans.

a annoncé un nouveau financement de 59,8 millions de dollars (4,6 millions de dollars par an) pour un programme de financement des ODD afin d'aider à la mise en oeuvre des ODD au sur une période de 13 ans. Le volet de subventions du Programme de financement des ODD offre des subventions pouvant atteindre 100 000 $ pour des initiatives d'une durée maximale de 12 mois qui permettront de mieux faire connaître le Programme 2030 et d'en faire progresser la mise en oeuvre au Canada , ainsi que d'accroître les partenariats et les réseaux et de faire avancer la recherche.

d'en faire progresser la mise en oeuvre au , ainsi que d'accroître les partenariats et les réseaux et de faire avancer la recherche. Le Programme de financement des ODD comporte également un volet de contributions qui offre un financement pouvant aller jusqu'à 300 000 $ pour des projets d'une durée maximale de 36 mois qui recensent et font progresser de nouvelles approches et technologies pour atteindre les ODD.

À ce jour, 47 organisations ont reçu des subventions pour un total de 4,3 millions de dollars dans le cadre du processus d'appel de propositions du Programme de financement des ODD de 2019-2020.

