VeChain et I-Dante ont conjointement développé E-HCert, une application pour les dossiers COVID-19, basée sur une blockchain et destinée aux citoyens chypriotes

SHANGHAI, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- Alors que la pandémie met les systèmes de soins médicaux à rude épreuve dans le monde entier, les systèmes de dossiers de santé électroniques (DSE) modifient également leurs exigences en matière de sécurité et de partage des données. Étant la principale plateforme de la blockchain publique, VeChain poursuit sa collaboration avec I-Dante afin de développer conjointement E-HCert App, une application qui fournit une solution d'archivage des dossiers de tests RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase en temps réel) et de tests d'anticorps (tests rapides) pour la COVID-19.

Le succès remporté précédemment par VeChain et I-Dante dans le cadre de la solution médicale basée sur une blockchain a donné naissance à l'idée de l'application E-HCert, qui est désormais adoptée par l'hôpital méditerranéen de Chypre. Le nouveau système de dossier de santé électronique fournit une méthode sécurisée pour mettre sur la chaîne les tests portant sur la COVID-19, donnant le résultat de l'état de santé de la personne, et permettant à toutes les parties concernées d'accéder auxdites informations de santé à la discrétion de la personne en question. Grâce à ce dispositif, la personne concernée peut mener sa vie comme d'habitude.

Les DSE compatibles devraient comparer les observations sur la pandémie

Dans le cas de la COVID-19, les résultats des tests pratiqués sur les citoyens peuvent être essentiels pour le bien-être public et les droits individuels. Les autorités du monde entier demandent aux établissements de santé de fournir un accès sûr et légal aux informations sur l'état de santé. Les citoyens eux-mêmes auraient également besoin d'avoir des preuves sérieuses et fiables sur leur propre état de santé et d'exercer un contrôle total sur leur vie privée. Toutefois, les systèmes actuels de dossiers de santé électroniques révèlent de graves insuffisances en matière d'interopérabilité, d'immuabilité, de conformité et de coût.

Par conséquent, il est urgent de collecter des dossiers médicaux cryptés, dignes de confiance et normalisés, qui peuvent être partagés en toute sécurité entre plusieurs parties. C'est là qu'intervient la technologie blockchain, qui devient le choix dans la pratique pour une telle mise en oeuvre.

Le choix le plus viable pour la réforme du DSE : la blockchain publique

Basée sur la blockchain publique, l'application E-HCert fournit une solution d'archivage des dossiers de tests RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase en temps réel) et de tests d'anticorps (tests rapides) pour la COVID-19, qui seront utilisés pour améliorer la gestion et la réponse de l'hôpital à la COVID-19 à la fin du mois de mai 2020.

Lorsqu'un citoyen chypriote se rend à l'hôpital et subit des tests RT-PCR et des tests d'anticorps, les dossiers des tests vont être téléchargés sur la blockchain VeChainThor, et les résultats enregistrés de manière immuable sont ensuite affichés dans l'application native E-HCert. E-HCert étant entièrement conforme au RGPD, l'application permet au propriétaire d'exercer un contrôle complet sur son profil et de l'utiliser pour prouver son état de santé lorsqu'il ou elle souhaite retourner travailler, prendre un vol international et obtenir l'autorisation d'exercer d'autres activités.

Faciliter la prochaine vague de réforme de la santé numérique

La COVID-19 a poussé à une puissance industrielle accrue dans le domaine de la santé. Un rapport récent a révélé que 33 des 50 hôpitaux des États-Unis examinés travaillaient avec Amazon, Google ou Microsoft. Le Wall Street Journal a déclaré que les géants d'Internet se disputent également le contrôle des marchés des soins médicaux.

Par rapport aux technologies traditionnelles, la blockchain offre aux entreprises de meilleures possibilités de réexaminer leurs systèmes de données de santé, d'optimiser la conception des flux de travail, tout en permettant à chaque patient de conserver ses dossiers en toute sécurité et de les partager immédiatement avec n'importe quelle entité dans le monde.

Principale plateforme de blockchain publique au monde, VeChain compte bien utiliser son expérience dans le monde de la blockchain pour donner des moyens à un plus grand nombre de partenaires dans le secteur des soins médicaux. Ce faisant, VeChain jouera un rôle central dans l'accélération de la numérisation du secteur des soins de santé.

À propos du Mediterranean Hospital of Cyprus

Le Mediterranean Hospital of Cyprus (hôpital méditerranéen de Chypre) est un établissement de soins médicaux privé moderne, l'un des plus grands de Chypre, qui a pour mission de fournir à tous les citoyens et visiteurs du pays des services médicaux sûrs et de grande qualité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le fondateur du Mediterranean Hospital of Cyprus, le Dr Andreas Panayiotou, s'est fixé comme objectif de développer et de créer une infirmerie fiable, dotée de mécanismes d'exploitation flexibles, afin de gagner la confiance et la reconnaissance de tous pour la qualité de ses services. Le Mediterranean Hospital of Cyprus est le premier hôpital privé à avoir rejoint le système général des soins de santé (GHS) chypriote.

Site web : www.medihospital.com.cy/en/

À propos d'I-DANTE LTD

L'entreprise a été fondée en décembre 2019 par Etna Digital Growth (une société de conseil et de logiciels basée en Italie) et CircleServus LTD (un cabinet de conseil chypriote), dans le but de développer des solutions de santé numériques utilisant les atouts de la blockchain VeChainThor.

Site web : www.i-dante.com/

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain vise à connecter la technologie blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et l'intégration de l'IdO. VeChain est la pionnière des applications concrètes utilisant la technologie de la blockchain publique, qui mène des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Paris, Hong Kong et San Francisco. Aux cotés de nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons noué des relations de collaboration avec de nombreuses entreprises de premier plan dans différents secteurs, notamment Walmart China, BMW, BYDr, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC, ASI etc. Pour en savoir plus sur VeChain, veuillez rejoindre le VeChain BootCamp en cliquant sur : https://VeChain.org/bootcamp

