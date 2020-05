Marché du carbone : le Québec et la Californie tiennent leur 23e vente aux enchères conjointe d'unités d'émission de gaz à effet de serre aujourd'hui

Une vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre se tiendra aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) tiendra cette vente conjointement avec le California Air Resources...

GameChange Solar annonce aujourd'hui avoir franchi le cap des 10 GW en matière de vente depuis la fondation de la société, en 2012. L'expansion rapide de celle-ci découle de la croissance de ses gammes de miroirs-facettes et de panneaux solaires...