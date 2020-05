RBCxMusique lance une série de spectacles pour aider les musiciens et les artistes canadiens durant la pandémie





Le programme À l'affiche avec RBCxMusique versera aux artistes un cachet de 1 000 $ et leur permettra de profiter d'occasions de mentorat

TORONTO, le 20 mai 2020 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de spectacles virtuels, À l'affiche avec RBCxMusique, ayant pour but de soutenir et de promouvoir les artistes et musiciens émergents canadiens dans le contexte difficile causé par la pandémie de COVID-19. Les musiciens et artistes qui comptent habituellement sur un revenu provenant de prestations rémunérées continuent d'éprouver des difficultés financières en raison de l'arrêt des spectacles devant public. Selon un récent sondage de Music Canada et Connect Music Licensing, près de la moitié des artistes déclarent avoir perdu plus de 75 % de leurs revenus depuis le début de la crise.

Les artistes qui souhaitent participer à À l'affiche avec RBCxMusique peuvent dès maintenant présenter leur candidature. À partir de juin, le programme mettra en vedette des artistes émergents canadiens représentant un vaste éventail de styles musicaux pour célébrer la richesse des talents au pays.

RBCxMusique sélectionnera plus de 100 artistes participants au programme en 2020. Les artistes choisis recevront un cachet de 1 000 $ pour une prestation virtuelle de 30 minutes diffusée sur leur page Instagram, et bénéficieront d'un soutien médiatique et promotionnel de RBCxMusique. Le programme hebdomadaire des prestations musicales sera communiqué au début de chaque semaine sur la page Instagram de RBCxMusique, et les prestations auront lieu du jeudi au dimanche, en soirée.

En plus de bénéficier d'un financement et d'un soutien promotionnel, les participants au programme pourront profiter d'occasions de mentorat et de réseautage avec des artistes canadiens de renom grâce au partenariat de RBC avec Live Nation Canada.

« Comme les artistes ne peuvent actuellement tirer de revenus des spectacles devant public et des prestations rémunérées, ils ont plus que jamais besoin de soutien, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. Nous espérons qu'À l'affiche avec RBCxMusique contribuera à combler ce besoin de sorte que les musiciens et artistes émergents puissent continuer de peaufiner leur talent, d'offrir des prestations et de faire avancer leur carrière. »

Pour être admissibles à participer au programme À l'affiche avec RBCxMusique, les musiciens et artistes canadiens doivent être âgés de 18 à 35 ans, être en début de carrière, et dégager leur revenu principal de leur musique. Le dossier de candidature doit inclure une courte biographie, un extrait musical, une photo de l'artiste ainsi que son pseudonyme Instagram. RBCxMusique acceptera à compter d'aujourd'hui les candidatures pour la première série de spectacles.

RBC appuie depuis longtemps les artistes émergents au moyen de programmes comme le projet Production de vidéoclips (PDV) et le projet Artistes émergents RBC. Nous croyons que les arts contribuent de façon importante au dynamisme des collectivités, et à favoriser la créativité et l'innovation. Engagée à soutenir le développement de carrière des artistes émergents, RBC leur offre du financement, ainsi que des occasions de mentorat, de formation et de réseautage. Depuis 2015, plus de 13 000 artistes ont bénéficié du soutien du projet Artistes émergents RBC grâce aux dons de plus de huit millions de dollars versés annuellement par RBC Fondation à des centaines d'organismes culturels au Canada.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

