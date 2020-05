Prêt pour la relance : Un nouveau plan pour le secteur de la vente au détail est lancé aujourd'hui





Le Conseil canadien du commerce de détail et le Boston Consulting Group offrent gratuitement des conseils essentiels à tous les détaillants alors que l'industrie doit s'adapter à la «?nouvelle réalité?» de la COVID-19

TORONTO, le 20 mai 2020 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et le Boston Consulting Group (BCG) ont publié aujourd'hui un «?Plan de relance d'un commerce de détail?», offrant des guides qui regroupent des conseils pour aider les détaillants, petits et grands, à planifier leur réouverture à travers le pays. Les guides s'appuient sur les meilleures pratiques mondiales, pour tous les types de détaillants, dans le but fondamental d'assurer un environnement sécuritaire pour les employés et les clients pendant la pandémie de la COVID-19.

«?La réouverture du secteur de la vente au détail et la remise sur pied de notre économie nécessiteront de nouvelles stratégies, de nouvelles règles et de nouvelles compétences?», a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et chef de la direction du CCCD. «?Le partenariat entre le BCG et le CCCD nous a permis de relever ces défis et de fournir une feuille de route solide pour les détaillants, petits et grands, à travers le Canada?».

La contribution du commerce de détail à la prospérité du Canada ne peut être sous-estimée -- plus de 145?000 établissements de vente au détail employant 2,1 millions de Canadiens. Alors que les détaillants cherchent à rouvrir, des questions demeurent quant à la manière de guider en toute sécurité les clients et les employés. Les guides comprennent des éléments opérationnels importants du commerce de détail tels que la santé et la sécurité des clients, le bien-être des employés, les opérations de vente au détail, le marchandisage et le marketing, le réseau et canal de stockage, et les finances. Certains des protocoles inclus sont :

Surveillance de la santé des clients et des employés

Caisse et paiement

Équipement protecteur

Chaîne d'approvisionnement et gestion des stocks

Planification du travail

Livraisons en magasin et visites des fournisseurs

Essayer ou échantillonner des produits

Publicité et communications

Réalisation en ligne

Options de livraison

Essais et retours

Gestion de la liquidité

liquidité Renégociations de loyer

«?Le secteur de la vente au détail au Canada est le plus important employeur du secteur privé au pays, et maintenant plus que jamais, l'équipe du CCCD est totalement engagée à maintenir et à accroître la prospérité de ce secteur au Canada?», a déclaré Matthew Mackenzie, associé et directeur général chez BCG. «?BCG partage cet engagement et nous nous sentons obligés d'apporter notre expertise locale et mondiale dans le commerce de détail et la gestion de crise pour soutenir le CCCD et ses membres en cette période difficile.?»

Le CCCD continuera à jouer un rôle actif à travers le pays en partageant les conseils proposés dans les guides pendant que les gouvernements continuent d'élaborer et d'introduire des plans de rétablissement.

Ce plan est gratuit pour tous. Les détaillants et les propriétaires d'entreprises peuvent se diriger ici afin de télécharger les guides.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45?000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33?000 magasins, plus de 500?000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement. www.commercedetail.org

À propos de Boston Consulting Group (BCG)

BCG accompagne les dirigeants du monde entier (entreprises, États, OBNL, etc.). Nous sommes à leurs côtés pour les aider à relever leurs plus grands défis. Créé en 1963, BCG a été le pionnier du conseil en stratégie. Aujourd'hui, nous aidons nos clients dans toutes leurs transformations afin d'accélérer leur croissance, renforcer leur avantage concurrentiel et générer un réel impact. La réussite des organisations passe aujourd'hui par leur capacité à associer les meilleures ressources humaines et digitales. Nos équipes apportent une expertise industrielle et fonctionnelle approfondie à nos clients. BCG propose des solutions qui s'appuient sur du conseil de très haut niveau, du design, le déploiement de nouvelles technologies ou encore la création d'entreprises digitales, en respectant toujours la raison d'être des entreprises. Nous travaillons avec nos clients selon un modèle collaboratif unique, à tous les niveaux de l'organisation. www.bcg.com

