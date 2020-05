BIXI Montréal présente un bilan financier positif pour 2019 : suite à la saison la plus achalandée de l'histoire de BIXI, Marie Elaine Farley passe le flambeau après 6 années à la présidence





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors qu'elle passera le flambeau de la présidence de BIXI Montréal au cours des prochaines semaines, Marie Elaine Farley présente ce matin le bilan de la saison la plus achalandée de l'histoire de BIXI ainsi que les résultats financiers pour l'exercice 2019. Avec un excédent de près de 600 000 $ pour cette période, le bilan 2019 démontre l'engouement extraordinaire des Montréalais pour ce mode de transport actif. Symbole fort de la métropole et de sa capacité d'innover, le service de vélo-partage enregistre en effet une croissance soutenue de sa clientèle depuis six ans, si bien que depuis la création de l'OBNL en 2014, l'augmentation des ventes a atteint plus de 300 %.

DES INNOVATIONS QUI ONT PORTÉ LEURS FRUITS ET L'USAGE DU VÉLO PLUS PERTINENT QUE JAMAIS

Pour la présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal, Marie Elaine Farley, les efforts consentis au cours des dernières années pour gérer rigoureusement cet actif montréalais et développer une offre toujours mieux adaptée aux besoins des usagers portent leurs fruits. BIXI s'est d'ailleurs vu attribuer un impressionnant taux de satisfaction de 94 % par sa clientèle en 2019.

« Toutes les catégories d'achats ont connu une croissance majeure au cours des dernières années, en particulier pour 2019, confirmant la pertinence de BIXI comme partenaire de la mobilité intégrée à Montréal. Des hausses de 146 % d'utilisateurs uniques et de 81 % d'achalandage depuis 2014 démontrent l'ampleur du chemin parcouru. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que je passerai le flambeau », a mentionné Marie Elaine Farley.

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, « le travail de l'équipe BIXI a permis d'assurer sa pérennité et d'en faire un joueur clé du transport actif dans la métropole. Je remercie Mme Farley d'avoir assuré la présidence de BIXI au cours des 6 dernières années et d'avoir contribué au succès de cet incontournable montréalais ».

Éric Alan Caldwell, membre du comite? exécutif, responsable de l'urbanisme, de la mobilité? et de l'Office de consultation publique de Montre?al, a ajouté : « Nous sommes fiers d'avoir offert BIXI aux citoyens de six nouveaux arrondissements en 2019, tout en augmentant considérablement le nombre de stations, de points d'ancrage et de vélos disponibles. Nous sommes également ravis de constater l'accueil réservé aux premiers vélos électriques, dont le nombre augmentera de 1 000 en 2020. Dans le contexte actuel, et dans le but de respecter les stratégies de distanciation sociale mises en place par le gouvernement, BIXI devient une option supplémentaire et sécuritaire, qui permet de faciliter le quotidien des citoyens. La Ville de Montréal a annoncé vendredi dernier le déploiement d'un des plus imposants plans au monde dédié au transport actif; nous encourageons plus que jamais les Montréalais à utiliser le vélo et le BIXI ».

M. Caldwell a aussi tenu à remercier Mme Farley, les membres de l'administration de BIXI Montréal et ses équipes pour leur professionnalisme et le travail inestimable accompli depuis la création de l'organisme : « Vous avez fait preuve de vision pour le développement du système BIXI à Montréal, et sous le leadership des six dernières années, ce mode de déplacement s'est imposé comme un indispensable pour la métropole », ajoute-t-il.

2019 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE À TOUS LES CHAPITRES ET LA CONCLUSION D'UNE NOUVELLE ENTENTE DE 10 ANS

L'an dernier, BIXI Montréal et la Ville de Montréal ont conclu une nouvelle entente d'une durée de 10 ans, permettant de procéder à l'expansion du réseau et d'implanter une vision à long terme du service. BIXI Montréal établissait également de nouveaux records d'utilisation, autant en termes de déplacements, de ventes que d'utilisateurs uniques. Plus de 320 000 personnes ont parcouru au-delà de 15 millions de kilomètres, pour un total de 5,8 millions de déplacements en 7 mois d'opération, une hausse de 8 % par rapport à 2018. BIXI a aussi connu la journée la plus achalandée de son histoire avec 44 200 déplacements le 26 mai 2019.

Les entreprises sont aussi de plus en plus nombreuses à participer au programme BIXI inc. qui vise à promouvoir le transport actif auprès de leurs employés. Ces ventes de groupe ont crû de 71 % entre l'année de lancement de ce programme (en 2017) et 2019.

Trois nouvelles villes (Montréal-Est, Laval et Mont-Royal), ainsi que six nouveaux arrondissements se sont par ailleurs greffés au réseau en 2019, soit Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. On note aussi l'ajout d'une soixantaine de nouvelles stations, de plus de 2 600 nouveaux points d'ancrage et de 1 000 vélos supplémentaires.

La fin de la saison 2019 a quant à elle été marquée par l'arrivée des premiers E-BIXI, la version électrique des BIXI. Les quelque 160 vélos de couleur bleue ont rapidement conquis les amateurs, qui les utilisent deux fois plus que les vélos standards. La Ville de Montréal bonifiera d'ailleurs l'offre actuelle par l'ajout de 1 000 E-BIXI ainsi que 70 nouvelles stations électriques au cours de la saison 2020.

UNE EXPERTISE RECONNUE

Deuxième plus grand réseau de vélo-partage en Amérique, BIXI Montréal a su développer une expertise inégalée au fil des ans, ce qui lui a permis de devenir une référence au niveau international. Conjuguée à une gestion serrée, cette expertise a rendu possible la croissance du réseau, l'amélioration continue du service et le développement de nombreuses innovations.

Ayant su mener ses activités avec rigueur depuis sa création en 2014, BIXI Montréal a déployé beaucoup d'efforts afin de développer les meilleures stratégies de gestion, que ce soit par la révision complète de toutes les opérations, de la tarification, des systèmes, des procédures, des ententes et du développement de partenariats avantageux.

Les documents complets et les statistiques BIXI 2019 sont disponibles en cliquant ici.

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BIXI MONTRÉAL CÈDE SA PLACE

C'est au terme de la prochaine Assemblée générale annuelle des membres, le 27 mai prochain, que Marie Elaine Farley quittera son poste de présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal, après six ans marqués par une croissance constante de l'utilisation du vélo-partage à Montréal.

« En 2014, l'administration municipale m'a confié le mandat de gérer un actif cher au coeur des Montréalais, appuyée par une formidable équipe d'administrateurs passionnés et d'employés engagés. Six ans plus tard, je suis extrêmement fière du travail réalisé pour donner à tous les usagers un système de vélo-partage viable et fiable. J'ai toujours eu à coeur de préserver et de remettre sur ses rails cet important actif, appartenant à tous les Montréalais.

Je laisse un organisme dont les résultats exceptionnels sont le fruit du travail concerté de plusieurs personnes. Je tiens à exprimer ma gratitude à nos gestionnaires, dont le directeur général Monsieur Christian Vermette, ainsi que nos employés qui ont su développer une expertise inestimable dans le domaine. Je tiens également à remercier les membres du conseil d'administration, dont deux administrateurs qui cèdent aussi leur place, le trésorier Éric Bergeron et Gilles Corriveau, avec lesquels j'ai siégé au Comité d'audit au cours des dernières années. Grâce à l'appui de tous ces gens, de la ville, des élus et de tous ses gestionnaires, BIXI est aujourd'hui une grande fierté », conclut Marie Elaine Farley.

À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2020, le réseau comprendra 680 stations (dont 70 stations électriques), 7 270 vélos réguliers et 1 160 vélos électriques sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil et Laval. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal .

