OpSens - 100 000 cas effectués avec l'OptoWire

QUÉBEC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - OpSens inc. (« OpSens » ou la « Société ») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a franchi une étape importante avec plus de 100 000 patients évalués avec l'OptoWiretm, un fil guide de pression pour le diagnostic et le traitement de la sténose des artères coronaires.

La précision de l'évaluation de la gravité de la maladie coronarienne est essentielle et les fils guides de pression ont démontré qu'ils améliorent les résultats cliniques lorsqu'ils sont utilisés pour diagnostiquer la sténose des artères coronaires. OpSens a identifié plusieurs besoins non satisfaits pour mettre en marché un fil guide de pression moderne qui répond aux attentes des cardiologues pour les cas complexes et leurs besoins de performance, de fiabilité et de précision.

Grâce à son expertise et à Fidelatm, son capteur à fibre optique de deuxième génération, la Société a développé l'OptoWire, le fil guide de pression le plus efficace de l'industrie pour diagnostiquer et traiter les patients présentant une sténose des artères coronaires.

« Passer le cap des 100 000 procédures est une réalisation qui met en évidence la qualité de notre produit et le besoin croissant d'informations cliniques importantes fournies par notre technologie. Notre vision est d'offrir aux médecins le meilleur produit dans toutes les dimensions de la performance, » a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens.

Depuis le lancement de la première version de l'OptoWire, OpSens a continué à investir dans la recherche et le développement pour améliorer son produit et offrir un choix entre des indices hyperémiques, comme la mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR), qui est effectuée alors que le coeur est stimulé par l'injection de médicaments et des indices non hyperémiques, comme le rapport de pression diastolique (dPR), où la précision est de la plus haute importance.

Avec le lancement du dPR et de l'OptoWire III, OpSens se démarque en offrant une solution efficace et rentable qui fait une différence significative pour les patients atteints de maladie coronarienne ainsi que pour les professionnels de la santé qui s'attendent à tirer le meilleur en utilisant un seul fil guide de pression.

OpSens élargit sa technologie au marché émergent du coeur structurel

OpSens a développé des solutions innovantes pour les besoins cliniques non satisfaits dans l'évaluation des artères coronaires. Avec cette expérience, OpSens poursuit une application supplémentaire pour sa technologie sur le marché en forte croissance du remplacement transaortique de valve (TAVR ou TAVI).

Cette procédure a montré un impact exceptionnel pour les patients souffrant de sténose de valve cardiaque, étant moins traumatique et favorisant une récupération plus rapide et plus facile que pour le remplacement valvulaire aortique par chirurgie à coeur ouvert (SAVR). Comme pour les interventions coronariennes percutanées (ICP), des investissements majeurs dans l'amélioration des dispositifs ont entraîné des progrès dès les résultats cliniques initiaux. La prochaine phase d'amélioration proviendra de la pratique clinique et du développement de dispositifs auxiliaires, ce qui a mené OpSens à concevoir un produit pour améliorer les résultats cliniques du TAVI et l'efficacité des procédures.

Ce nouveau produit pourrait permettre aux médecins d'avoir des mesures hémodynamiques en continu pour améliorer le positionnement et faciliter la livraison transcathéter de la valve aortique.

OpSens bénéficiera des réseaux mondiaux de vente et de distribution qu'elle a développés, ainsi que de l'équipement déjà installé dans les cathlabs du monde entier.

COVID-19

Exemptée de l'ordonnance de fermeture des entreprises non essentielles de la province de Québec, OpSens a poursuivi sans interruption ses activités pendant les dernières semaines. Des ajustements ont été apportés pour assurer la sécurité des employés et de la chaine d'approvisionnement et de distribution. OpSens a continué de répondre à la demande de ses clients.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

