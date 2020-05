La Bourse d'Abou Dhabi (ADX) lauréate du Prix Best Trading Innovation Excellence (CCG) 2020 par Capital Finance International





La Bourse d'Abou Dhabi (ADX) a été déclarée lauréate du Best Trading Innovation Excellence - CCG 2020 lors de la remise des Prix par Capital Finance International (CFI).

S.E. Khalifa Al Mansouri, Directeur général d'ADX, a déclaré : "L'innovation est un aspect essentiel de notre stratégie de croissance à long terme et nous guide pour identifier les opportunités de développement des affaires. Investir dans l'innovation définit le succès de notre organisation à l'avenir. Pour ce, malgré la période difficile témoignée actuellement par les marchés, ADX redouble l'innovation en développant des produits et services numériques adaptés qui répondent aux besoins des clients dans un environnement en évolution. La remise du prix CFI Best Trading Innovation Excellence revêt une importance particulière pour la Bourse et reflète un encouragement nous permettant d'améliorer davantage nos performances".

Pour ADX, l'innovation est un catalyseur de croissance. La Bourse effectue régulièrement des analyses de marché qui aident à identifier les opportunités d'innovation dans le secteur financier et à explorer tout le potentiel qu'elle peut apporter. Avec la plateforme numérique SAHMI, ADX a mis en place un service de vote électronique permettant aux investisseurs de voter à distance sur l'assemblée générale des sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions. De plus, ADX a récemment lancé son portefeuille numérique optimisé par Payit qui permet aux utilisateurs de gérer leurs besoins en bourse via un modèle de paiement numérique en temps réel. ADX est à la pointe de la numérisation, étant un instrument visant à améliorer les interactions avec ses clients et aligner les meilleures pratiques internationales avec les principaux marchés financiers au monde.

CFI rapporte : "Avec son programme d'accélération numérique, la Bourse d'Abou Dhabi (ADX) a démontré que l'innovation est au coeur de sa stratégie de développement des affaires, illustrée particulièrement par les mesures rapides et responsables que la Bourse a prises pour assurer la continuité des affaires pendant la pandémie. Prenant en compte la navigation d'un marché turbulent avec une main ferme et un esprit vif, le jury de CFI.co a déclaré la Bourse d'Abou Dhabi lauréate du prix Best Trading Innovation Excellence (CCG) pour l'année 2020".

