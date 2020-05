Strapi, éditeur Open Source du système de gestion de contenu pour le web moderne et les objets connectés, boucle une levée de fonds de 10 millions de dollars avec Index Ventures





Strapi, le système de gestion de contenu (CMS) open source «headless», a annoncé aujourd'hui qu'il vient de boucler un tour de table de 10 millions de dollars réalisé auprès d'Index Ventures, portant le financement total de l'entreprise à 14 millions de dollars . Strapi avait précédemment levé 4 millions de dollars en financement d'amorçage en octobre 2019 avec Accel et Stride.VC. L'entreprise a embauché l'ancien chef de la communauté Docker, Victor Coisne, en tant que vice-président du marketing et a également annoncé son intention d'ouvrir son premier bureau américain - à San Francisco.

La création d'expériences digitales plus modernes ne sont plus seulement une question de "responsive web design". Les entreprises souhaitent que leur contenu soit facilement distribué sur différents canaux de communication: sites Web, applications web et mobiles, et objets connectés. Grâce à des interfaces de programmation d'applications (API), Strapi permet aux entreprises de gérer efficacement la distribution de ce contenu depuis une seule source et de personnaliser le message pour qu'il soit plus adapté à chaque canal.

«Les CMS traditionnels qui ont été introduits il y a 20 ans, ont une architecture monolithique qui est difficile à entretenir, souvent lente et vulnérable aux attaques informatiques», a indiqué Pierre Burgy, cofondateur et CEO de Strapi. «Strapi rend la gestion de contenu facile, rapide et sécurisée pour tout le monde. Avec l'aide de notre communauté open source, nous avons créé l'un des CMS les plus personnalisables et flexibles du marché - permettant aux développeurs de créer rapidement et facilement des API robustes alimentant des millions de projets digitaux. "

«La prolifération de différents types de contenu consommés sur un nombre croissant d'appareils a créé beaucoup de complexité. Pour cette raison, les développeurs prennent les devants dans la création de solutions modernes et personnalisées pour rendre tout le contenu disponible à tout moment et en tout lieu », a déclaré Ari Helgason, directeur chez Index Ventures, un fond de capital risque global qui a également participé au financement de Confluent, Elastic et Kong. "Nous avons été impressionnés par l'approche open-source basée sur l'API de Strapi qui met les développeurs aux commandes, et nous sommes ravis de nous associer à Strapi pour créer le CMS qui alimente le web de demain"

Strapi donne aux développeurs la liberté d'intégrer leurs outils préférés tout en réduisant les coûts d'hébergement et de développement. En tant que "Headless CMS", Strapi fournit des fonctionnalités "backend" pour des applications mobiles ou tout type d'objets connectés. Il est aussi tout particulièrement adapté pour les sites web conçus suivant le modèle JAMstack (JavaScript, API et balisage pré-rendu, servis sans serveurs Web). Strapi est conçu pour fonctionner avec les frameworks frontend les plus populaires, notamment Gatsby, Nuxt, Next.js ou tout autre générateur de site statique, il fonctionne parfaitement avec la plupart des bases de données et aussi bien les APIs dites REST que GraphQL.

En rendant l'interface d'administration du contenu et l'API facilement personnalisables et extensibles via un système de plug-in, Strapi permet aux plus grandes entreprises d'accélérer la livraison de contenu partout dans le monde tout en créant de meilleures expériences numériques.

Des "business Angels" et experts en open source participent également au tour de table: Augusto Marietti et Marco Palladino, respectivement CEO et CTO de Kong, David Cramer, co-fondateur et CTO de Sentry, Florian Douetteau, co-fondateur et CEO de Dataiku. Les investisseurs providentiels et les experts open source qui ont également participé au tour précédent comprenaient Solomon Hykes (fondateur de Docker), Guillermo Rauch (fondateur de Socket.io, Next.js et Vercel) et Eli Collins (ancien CTO chez Cloudera).

Fondé en mai 2016 en tant que projet étudiant à Paris, en France, par Pierre Burgy (CEO), Aurélien Georget (CPO) et Jim Laurie (CTO), Strapi est le CMS open source sans tête avec 25000 étoiles sur GitHub, 400 contributeurs, plus d'un million de téléchargements et est utilisé par de nombreuses sociétés du Global 500 dans toutes les industries telles que IBM, la NASA et Walmart.

Pour en savoir plus sur la vision de Strapi pour l'avenir du "Headless CMS", rendez-vous sur: https://strapi.io/blog/announcing-strapi-10m-series-a-funding

À propos d'Index Ventures

Index Ventures est une société de capital-risque fondée pour soutenir les meilleurs entrepreneurs et les plus ambitieux, où qu'ils émergent. Avec un réseau mondial et un siège social à Londres et à San Francisco, Index fait équipe avec des fondateurs aux États-Unis, en Europe et en Israël qui construisent les prochaines grandes entreprises du monde.

À propos de Strapi

Strapi est le Headless CMS open source le plus populaire. Strapi donne aux développeurs la liberté d'utiliser leurs technologies préférés tout en aidant les éditeurs à gérer facilement leur contenu et à le distribuer n'importe où. L'entreprise est basée à Paris et San Francisco. Pour en savoir plus, visitez strapi.io.

