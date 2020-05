La solution KINEXON SafeZone protège numériquement les employés et les opérations de l'entreprise





Alors que la propagation du coronavirus s'estompe, les entreprises du monde entier sont à la recherche d'approches sécurisées pour la reprise de leurs opérations. Le respect des directives de distance physique minimum joue un rôle essentiel. Pour cela, KINEXON, un chef de file mondial de la localisation haute précision et en temps réel, lance une solution novatrice: KINEXON SafeZone. L'élément central de la solution est un bracelet qui avertit activement l'utilisateur dès que la distance physique minimum avec une autre personne n'est plus respectée. Grâce au logiciel en option, les entreprises peuvent également tracer les chaînes infectieuses pour prendre des mesures stratégiques. KINEXON SafeZone est disponible immédiatement comme solution prête à l'emploi et ne nécessite aucun aménagement d'infrastructure - même pour les grandes sociétés industrielles. La solution est synonyme de haute précision en temps réel, de protection totale des données et d'évolutivité simplifiée.

"Nous voulons aider nos clients à sécuriser les environnements de travail et à protéger la santé de leurs employés. SafeZone est la première solution numérique généraliste réduisant activement les infections. Au lieu de quarantaines, qui se traduisent inévitablement par une période d'arrêt pour l'entreprise, nous offrons des stratégies de prévention en maintenant les distances minimum et en assurant un traçage précis des chaînes infectieuses", déclare Alexander Hüttenbrink, cofondateur et directeur général de KINEXON.

KINEXON SafeZone en quelques mots

Version de base pour une alerte en temps réel:

La version de base se compose du KINEXON SafeTag, un appareil portatif doté d'un capteur ultra précis fournissant une mesure fiable de la distance entre chaque personne. Le capteur déclenche en temps réel l'avertisseur sonore et visuel dès que la distance physique a été compromise et que la durée de contact a dépassé un seuil spécifique. L'appareil s'ajuste facilement à l'utilisateur pour garantir le confort d'utilisation.

Version avancée pour le traçage des chaînes de contacts en conformité avec la protection des données:

L'appareil est connecté à un logiciel qui stocke les données pertinentes relatives aux situations de contacts critiques en vue d'une analyse conforme avec les réglementations de protection des données. Si le rapport infectieux est positif, les cas potentiels d'infection sont rapidement identifiés à l'aide des capteurs. KINEXON ne traite aucune donnée personnelle.

"La solution est destinée à tous types d'environnement de travail, depuis les usines jusqu'aux bureaux", déclare Oliver Trinchera, cofondateur et directeur général de KINEXON. "Nous proposons une protection numérique supérieure à l'analogique, à moindre coût. Alors qu'un masque de qualité coûte entre 90 centimes et un euro par jour et par employé, le SafeTag coûte lui entre 60 et 90 centimes par jour."

