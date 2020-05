Secure Code Warrior® répond à l'appel de la communication vidéo de Zoom





Entreprise mondiale de codage sécurisé, Secure Code Warrior® a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée par Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) pour mettre en place sa plateforme de codage sécurisé en ligne dans le cadre de la stratégie en cours de Zoom visant à améliorer les meilleures pratiques de codage sécurisé de leurs développeurs.

« Avec une envolée du travail à distance, de la communication et de la collaboration en ligne, il est plus que jamais essentiel de garantir que les logiciels fournis au personnel à distance soient privés et sécurisés », a déclaré Pieter Danhieux, co-fondateur, PDG et président de Secure Code Warrior. Nous nous efforçons d'aider les entreprises du monde entier à être à la pointe des meilleures pratiques en envoyant un code sécurisé en toute confiance. Nous avons apprécié les efforts de Zoom visant à étendre rapidement un programme de sécurité irréprochable, et nous sommes très heureux de nous associer à leurs ingénieurs en logiciels et de renforcer ainsi la sécurité de leur ADN ».

Richard Farley, responsable de la sécurité des services d'information chez Zoom, a déclaré : « Il est essentiel que nos équipes de développement soient attentives à la sécurité et que chaque individu progresse pour devenir des codeurs sécurisés. Travailler conjointement avec Secure Code Warrior garantira à nos équipes les compétences et l'expertise pratiques pour atténuer les risques de cybersécurité courants, d'autant plus que nous constatons une hyper-croissance de notre taux d'adoption des utilisateurs et consolidons notre rôle de meilleur outil de conférence Web ».

« Zoom a réagi rapidement et de manière transparente pour résoudre tout problème de sécurité et de confidentialité avec sa plateforme. Leur plan de sécurité de 90 jours récemment annoncé décrit le travail qu'ils ont accompli et leurs réalisations à ce jour. L'introduction de la plateforme Secure Code Warrior poursuivra cette progression en proposant des tournois défensifs, des formations, des certifications et des premiers outils aux développeurs afin d'activer des logiciels d'écriture sécurisés », a ajouté Danhieux.

À PROPOS DE SECURE CODE WARRIOR

Créée en 2015 par les experts mondiaux de la cybersécurité Pieter Danhieux et le Dr Matias Madou, Secure Code Warrior est une plateforme de codage sécurisée en ligne qui aide les développeurs à réfléchir et à agir en gardant à l'esprit la sécurité au quotidien. C'est précisément le rôle des développeurs, grâce à une combinaison de techniques de ludification destinées à faciliter l'apprentissage et l'engagement. Elle prend en charge un large éventail de langages et de cadres qui dynamisent les logiciels modernes, notamment les applications et services Web, l'API, les mobiles, la technologie de l'IdO et les systèmes existants.

La clientèle est représentée par des institutions financières, des fournisseurs de télécommunications et des entreprises technologiques du monde entier. En savoir plus en accédant au site www.securecodewarrior.com.

