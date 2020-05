Heal the World With Love and Music, un spectacle mondial de collecte de fonds au profit de la recherche médicale visant le COVID-19, doit être lancé le 21 septembre 2021





Proposé en première à Vérone (Italie), Beijing (Chine) et New York ; le producteur exécutif primé Tony Renis, aux côtés des producteurs Gianmarco Mazzi, Julius Nasso, Frankie Nasso, Boban Zlatkovic et Gianluca Curti, s'associera à Charity Brands pour lancer ce spectacle international de collecte de fonds avec les plus grands noms du monde du divertissement

NEW YORK, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Heal the World With Love and Music sera un spectacle mondial de collecte de fonds au profit de la recherche médicale pour lutter contre le nouveau coronavirus, qui sera proposé en première dans trois villes internationales, Vérone (Italie), Beijing (Chine) et New York, le mardi 21 septembre 2021. Pour saluer les efforts déployés sans relâche par le personnel médical et les soignants de première ligne à travers le monde, qui ont sans cesse risqué leur vie, Heal the World With Love and Music rassemblera les plus grands noms du monde du divertissement dans le monde.

« En collaboration avec le producteur exécutif Tony Renis, Gianmarco Mazzi, Boban Zlatkovic, Gianluca Curti et notre équipe de production primée, notre objectif avec Heal the World With Love and Music est de collecter des fonds essentiels à la recherche médicale pour lutter contre le COVID-19 et commencer à jeter les bases d'un redressement post-virus », explique Julius Nasso, célèbre producteur de films et résident de New York, qui a récemment produit et coréalisé le concert Asian Culture Carnival qui a battu tous les records à Beijing au stade Bird's Nest le 15 mai 2019, et à l'occasion duquel Andrea Bocelli a donné sa plus grande représentation mondiale avec 1,7 milliard de spectateurs et un concert en direct réunissant 78 000 personnes. Fort du succès de ce spectacle, Nasso a été chargé de produire un autre spectacle à Beijing pour commémorer le 600e anniversaire de la Cité interdite, avec la soprano chinoise Lei Jia et d'autres artistes célèbres du monde entier. Cependant, en raison du COVID-19, ce spectacle a été différé jusqu'à nouvel ordre.

Julius Nasso ajoute : « Pour Heal the World With Love and Music, nous sommes également très heureux de nous associer à Charity Brands Inc. de Stephen Adler à New York, une société mondiale de parrainage qui a réuni plus de 12 milliards de dollars pour des partenariats entre des organisations à but non lucratif et des entreprises pour lancer cet événement international et qui vient à peine d'annoncer le Community Inclusion Fund visant à réunir 500 millions de dollars en aide et secours en direction des communautés touchées par le COVID-19.

Parrain mondial et collecteur de fonds de charité pour Heal the World With Love and Music, Charity Brands Consulting a pour mission de permettre à des organisations à but non lucratif et à des entreprises d'élargir leur portée et d'accroître leurs recettes en travaillant main dans la main pour motiver les consommateurs et avoir un impact sur notre société. Charity Brands a déjà créé le Pharmaceutical Roundtable for American Heart Association et l'Association, avec 12 sociétés pharmaceutiques, a réduit de plus de 25 % les maladies cardiaques et les AVC et collecté plus de 1 milliard de dollars ; créé le Heart Check for American Heart Association qui est apparu sur plus de 60 milliards de produits ; a été l'agence qui a créé Walk America et la campagne Healthier Babies for The March of Dimes qui a collecté plusieurs centaines de millions de dollars ; a été l'agence de record pour le bénéficiaire du fonds RED du Fonds mondial cofondé par le chanteur de U2 et activiste Bono ; a agi en tant qu'agent de licence pour le programme de collection de la Coupe du monde de la FIFA ; a agi en tant qu'agent de licence pour ABC pendant les Jeux Olympiques.

« Le formidable concept de Julius Nasso suivra là où a fini Live Aid. Nous entendons faire participer les plus grandes entreprises partenaires dans chacun des pays hôtes en tant que sponsors, et collecter des fonds sur le modèle des Jeux Olympiques, de la Coupe du monde de football et d'autres grands événements mondiaux », explique Stephen Adler, PDG de Charity Brands.

« Heal the World With Love and Music est une occasion unique de propager l'amour et l'espoir plus rapidement qu'un virus quel qu'il soit, et d'aider les associations de bienfaisance dans les communautés locales qui ont été touchées par le COVID-19. D'un point de vue stratégique, le moment ne pouvait pas être meilleur, et Nasso a vu clair, les communautés sont frappées par le deuil et la mort, et nous devons créer de l'espoir d'une seule et même voix sur une plateforme mondiale, que créera Heal the World », explique Brian Grace, responsable de la stratégie chez Charity Brands.

« Cet événement doit catalyser la bonne volonté chez tout le monde. C'est le symbole d'une planète qui s'unit pour lutter contre un impitoyable ennemi que nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer une nouvelle fois », ajoute Boban Zlatkovic, producteur de Heal the World With Love and Music.

D'autres précisions concernant les spectacles dans chacune des villes, comme les lieux, les artistes, la programmation, les associations bénévoles, etc. seront communiquées ultérieurement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.charity-brands.com/healtheworld.

À PROPOS DE HEAL THE WORLD WITH LOVE AND MUSIC

À PROPOS DE CHARITY BRANDS

Charity Brands a été fondée il y a 35 ans par le vétéran Stephen Adler, la société est un leader mondial dans le marketing de causes et le secteur des dons de charité. Depuis sa création, Charity Brands a réuni plus de 12 milliards de dollars pour des associations sans but lucratif en créant des campagnes de marketing de causes pour des sociétés F500 et en les alignant sur des associations bénévoles bénéficiaires. Charity Brands a participé à quelques-unes des plus grandes campagnes de marketing de causes dans le monde, comme la (RED) Campaign avec Bono, Drive for the Cure avec BMW, Pepsi Refresh Project et le Pharmaceutical Roundtable for American Heart Association.

