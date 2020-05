PixVid, l'une des entreprises de photographie à la croissance la plus rapide offrira les 3D pocket website d'Urbanimmersive





LAVAL, Québec, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est fière d'annoncer aujourd'hui que PixVid, l'une des entreprises de photographie à la croissance la plus rapide et client important d'Urbanimmersive commencera à offrir les 3D Pocket Websitestm à leurs clients.



La demande croissante pour les visites virtuelles 3D accentuée par les recommandations de distanciation sociale liée au COVID-19 pousse les entreprises de photographie à revoir l'offre de leurs produits pour y inclure des solutions de visites virtuelles 3D adaptées aux budgets et aux besoins de chacun. Le lancement récent de nos 3D Pocket Websitestm nous positionne pour prendre avantage de cette tendance en offrant une solution de visite virtuelle immersive 3D unique et économique.

Tyler Grundvig, co-fondateur de PixVid, déclare : « Les photographes immobiliers doivent aujourd'hui offrir innovation et valeur à leurs clients afin de rester compétitifs et c'est que nous accomplissions en adoptant encore davantage la technologie et les solutions d'Urbanimmersive. Nous sommes ravis de la facilité d'utilisation et de l'évolutivité des visites immersives 3D et des 3D Pocket Websitestm d'Urbanimmersive qui nous permettront d'élargir notre offre de produits sur l'ensemble de nos territoires desservis ».

« La demande croissante pour les visites virtuelles 3D deviendra bientôt une course entre qui peut offrir la meilleure visite virtuelle 3D et le plus bas prix. C'est exactement là où nous pensons pouvoir gagner avec notre 3D Pocket Websitetm à la fois économique et de grande valeur. Nous pouvons maintenant plus que jamais profiter de nos 13 années d'expérience dans le développement et la commercialisation de visites virtuelles 3D. À ce jour, nous ne connaissons aucun autre fournisseur de visites virtuelles 3D qui puisse offrir toute la valeur de la solution d'Urbanimmersive à ce prix tout en étant une entreprise rentable. Avoir l'une des entreprises de photographie à la croissance la plus rapide telle que PixVid qui offrira dorénavant nos 3D Pocket Websitetm valide encore davantage notre positionnement sur le marché, notre technologie d'émulateur 3D et notre proposition de valeur. Nous nous attendons à voir d'autres de nos principaux clients adopter bientôt nos 3D Pocket Websitetm », déclare Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive ».

À propos de PixVid

Fondé en 2017 et établi à Colorado Springs (États-Unis), PixVid est une agence de photographes professionnels, de vidéastes et de pilotes de drones qui répondent aux besoins des médias immobiliers en utilisant sa technique propriétaire TruViewtm pour afficher des propriétés avec des photos haute définition, des images aériennes impressionnantes et des vidéos immobiliers engageants. Pour en savoir davantage, visitez www.pixvid.net .

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (?SaaS') essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d'Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

