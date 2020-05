Champignon parraine TheraPsil, une coalition à but non lucratif prônant un accès à la psilocybine médicale pour les patients atteints du cancer et les professionnels de la santé dans un cadre de soins palliatifs





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. («?Champignon?» ou la «?société?») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l'optimisation humaine mettant l'accent sur la kétamine et la médecine psychédélique est heureuse de parrainer TheraPsil, un organisme à but non lucratif de professionnels de la santé, de décideurs et de dirigeants communautaires de la Colombie-Britannique (la «?Coalition TheraPsil?») cherchant à obtenir un accès légitime à la psilocybine pour les Britanno-Colombiens en fin de vie et ceux vivant une détresse psychologique.

Fonctionnant selon les normes les plus élevées de compétence clinique et d'intégrité éthique, la coalition TheraPsil débute 2020 avec la recherche d'un accès légal à la psilocybine pour les Britanno-Colombiens en fin de vie et ceux vivant une détresse psychologique.

Basée à Victoria, en Colombie-Britannique et établie en 2019, TheraPsil se concentre sur :

Accès humanitaire : établir un accès sûr et légal à la thérapie assistée par les psychédéliques pour les personnes ayant des besoins médicaux?;

Éducation du public : une sensibilisation accrue aux avantages et aux limites de la thérapie assistée par les psychédéliques?;

Formation professionnelle?: élaborer des protocoles sûrs, simples et efficaces pour les professionnels de la santé accrédités afin d'offrir une thérapie assistée par la psilocybine, en collaboration avec d'autres organisations actives?; et,

Recherche : faciliter la recherche et l'évaluation en collaboration avec des partenaires canadiens et internationaux.

«?Nous sommes très heureux d'avoir ce soutien pour commencer ce projet afin d'aider les Canadiens en soins palliatifs. Nous nous engageons à offrir aux personnes en fin de vie les options de traitement qu'elles méritent, et cela inclut la psilocybine. Nous pensons qu'en tant qu'organisme à but non lucratif et avec le bon soutien, nous pouvons faire en sorte que ces patients aient droit à un traitement à base de psilocybine en temps opportun,?» mentionna le Dr Bruce Tobin, fondateur de TheraPsil.

«?Par l'entremise de notre parrainage, l'équipe et le conseil d'administration de Champignon sont extrêmement fiers de commencer à collaborer avec TheraPsil, aidant ainsi les patients en soins palliatifs à accéder à des thérapies nouvelles et efficaces?, » a déclaré Pat McCutcheon, directeur de Champignon. «?Ensemble, nous travaillerons afin de fournir à d'innombrables Canadiens confrontés à un diagnostic de cancer et aux soins palliatifs, ainsi qu'à leurs familles, qui font également face à une détresse psychologique grave, des options de traitement, la compassion et l'espoir qu'ils méritent.?»

Pour plus d'informations sur l'équipe médicale et le programme de TheraPsil, visitez www.therapsil.ca .

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d'une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d'anesthésiques et d'adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d'améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues. Dans le cadre d'un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l'Université de Miami, la société mène des études précliniques et d'éventuels essais cliniques sur l'homme, dans le but de démontrer l'innocuité et l'efficacité de l'association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d'informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dr Roger McIntyre

Président-directeur général

T : +1 (613) 967-9655

E : info@champignonbrands.com

POUR LES QUESTIONS PROVENANT DES INVESTISSEURS ANGLOPHONES :

Tyler Troup

Circadian Group

E : SHRM@champignonbrands.com

POUR LES COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS DE CHAMPIGNON BRANDS :

Remy Scalabrini

Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : +1 (888) 585-6274

Le CSE et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné et n'acceptent pas la responsabilité de l'exactitude ou de l'adéquation de cette version.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, ce communiqué de presse contient certaines «?informations prospectives?» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que «?planifier?», «?attendre?», «?projet?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions «?peut?» ou «?se produira?». Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations à la date de leur déclaration et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives y compris, mais sans s'y limiter, les retards ou les incertitudes avec les approbations réglementaires, y compris celle du CSE. Il existe des incertitudes inhérentes aux informations prospectives, y compris des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans d'affaires des marques Champignon décrites dans ce communiqué de presse entreront en vigueur selon les modalités ou les délais décrits dans les présentes. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com.

