SolidCAD annonce une alliance stratégique avec Magestic Technologies





TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - SolidCAD, le leadeur en matière de solution technologique et de services professionnels au Canada, annonce son nouveau partenariat avec Magestic Technologies, un revendeur et développeur agréé par Autodesk. En tant que chef de file dans le secteur manufacturier, Magestic Technologies se spécialise dans les solutions de fabrication numérique les plus avancées utilisant les technologies en génétique, en apprentissage automatique et en intelligence artificielle afin d'améliorer les processus de fabrication et d'en accroître l'efficacité.

Avec plus de 30 ans d'expérience, Magestic Technologies a travaillé en étroite collaboration avec Autodesk, l'un des plus grands innovateurs dans le domaine technologique au monde, pour développer des solutions de fabrication numérique qui améliorent et automatisent les processus de fabrication notamment pour l'aérospatiale, énergie, de transport et l'automobile. Grâce à leurs diverses solutions TruNest, TruComposites et SE Nesting, les entreprises de fabrication peuvent mieux collaborer, et intégrer les données de production en temps réel pour optimiser les flux de travail de la conception jusqu'à la fabrication.

Notre partenariat avec SolidCAD offre une excellente occasion d'apporter des solutions innovantes et rentables sur le marché canadien, en s'appuyant sur l'expertise en technologies des deux sociétés. Notre engagement mutuel envers la réussite de nos clients, ainsi que notre vaste expérience dans l'optimisation des flux de travail de production, garantit des offres de solutions nécessaires afin de réussir dans le contexte concurrentiel dans lequel travaillent les entreprises manufacturières aujourd'hui », déclare Greg Mac Lean, président de Magestic Technologies.

Chez SolidCAD, nous sommes fiers d'aider les clients à accroître leur rentabilité et à gagner un avantage concurrentiel grâce à l'optimisation de leurs processus d'ingénierie, de fabrication et de gestion des données », déclare Mark Gartner, directeur du secteur manufacturier chez SolidCAD. « Nous sommes très heureux de commencer ce partenariat avec un chef de file en solutions manufacturières. Chez SolidCAD, nous cherchons toujours des façons innovantes pour aider nos clients à passer au niveau supérieur en termes de productivité et de réduction du coût. C'est pour cette raison nous avons établi un partenariat avec les experts de Magestic Technologies. »

SolidCAD et Magestic Technologies travailleront conjointement pour fournir des services de consultation, d'implantation et de soutien aux entreprises manufacturières canadiennes. Pour en savoir plus sur les offres de solutions de Magestic Technologies, rejoignez SolidCAD pour un webinaire et une démonstration afin d'explorer leurs produits, mardi 2 juin 2020 à 13 h 00 HE. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Pour plus d'information, veuillez contacter:

Mark Gartner, directeur national du secteur manufacturier chez SolidCAD mark.gartner@solidcad.ca

À propos de SolidCAD

Depuis plus de 25 ans, SolidCAD opère comme le plus grand fournisseur de technologies et de services professionnels au Canada. SolidCAD offre le plus haut niveau de service, un soutien d'expert et une large gamme de services et de produits professionnels personnalisés, notamment les produits Autodesk, mais sans s'y limiter. Nous offrons également les produits Bluebeam, CTC Software, Chaos Group, Matterport, Lumion et Accruent.

SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil et le secteur manufacturier. Nous nous engageons à fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour maximiser le retour sur leur investissement technologique.

https://fr.solidcad.ca/

À propos de Magestic Technologies

Magestic Technologies a été fondée sur les mêmes principes, que son ancienne entreprise fondatrice Magestic Systems, afin de fournir les solutions de fabrication les plus avancées pour l'amélioration des processus et de l'efficacité. Nos solutions s'appuient sur plus de 30 ans d'expérience dans la mise en oeuvre de solutions avancées, exploitant les technologies les plus innovantes en génétique, en apprentissage automatique et en intelligence artificielle.

https://magestictech.com/

SOURCE SolidCAD - A Cansel Company

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 06:30 et diffusé par :