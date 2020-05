Huobi et une ONG sanctionnée par l'ONU lancent une campagne caritative conjointe face au COVID-19





Huobi Charity et le Finance Center for South-South Cooperation vont lever 143 000 USD en dons crypto pour fournir des équipements de protection individuelle à l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine

SINGAPOUR, 19 mai 2020 / PRNewswire / - Huobi Charity, le bras caritatif et la plateforme de bienfaisance basée sur la blockchain du Huobi Group, a annoncé aujourd'hui une initiative conjointe avec le Finance Center for South-South Cooperation (FCSSC), une organisation internationale à but non lucratif dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies. Afin de soutenir les initiatives de secours humanitaires liées au coronavirus dans les pays Sud-Sud, Huobi a lancé une campagne caritative de 15 jours en partenariat avec le Finance Center for South-South Cooperation dans le but de lever 143 000 USD en cryptomonnaies telles que le Bitcoin (BTC), le Huobi Token (HT), le Tether (USDT) et le HUSD.

La nouvelle campagne est lancée alors que les cas de coronavirus confirmés dans le monde dépassent les 4 millions. De nombreux pays Sud-Sud, autrement dit les pays en développement situés principalement dans l'hémisphère sud en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, ont des populations particulièrement vulnérables. L'infrastructure de soins de santé relativement fragile de la région représente un risque grave à mesure que la pandémie se propage et les zones rurales ont des systèmes de santé surchargés qui sont mal équipés pour faire face à un afflux de cas de COVID-19.

« La nouvelle épidémie de coronavirus est devenue un problème mondial et doit être gérée par tous les pays », a déclaré Wu Zhong, directeur général du FCSSC. « L'application de la technologie de la blockchain à la coopération et à la supervision du bien-être public international est une tentative et une exploration bénéfiques. »

En travaillant avec le FCSSC, Huobi a pour but de fournir des fournitures médicales et des équipements de protection individuelle (EPI) indispensables au personnel de santé de première ligne et aux résidents des pays qui disposent de ressources médicales insuffisantes pour lutter contre la pandémie. La campagne caritative vise à lever suffisamment de fonds pour fournir entre 300 000 et 500 000 masques faciaux aux régions touchées.

Huobi dirige des initiatives de dons mondiales sur la plateforme caritative transfrontalière Bithelp. Pour donner le coup d'envoi à la campagne caritative, Huobi a contribué 17 711 HT d'une valeur estimée à 69 000 USD, soit près de la moitié de la collecte ciblée. Au cours de la semaine prochaine, Huobi mettra à profit son réseau et la communauté de blockchain pour lever le reste. Le FCSSC fournira un soutien opérationnel et logistique garantissant l'envoi des fournitures médicales aux zones et aux régions qui en ont le plus besoin.

« Le COVID-19 est une crise sanitaire sans précédent qui exige une collaboration mondiale entre le secteur privé et le secteur public », a déclaré Ciara Sun, directrice du commerce international pour le Huobi Group. « En tant qu'institution mondiale numérique de premier plan dans le domaine des actifs numériques et de la blockchain, nous voulons apporter notre contribution et mobiliser la communauté de la crypto et de la blockchain autour d'une cause mondiale qui peut aider à sauver des milliers de vies. »

La campagne actuelle marque la troisième initiative de Huobi Charity depuis son lancement en début d'année. Lors de l'épidémie de Wuhan fin janvier, Huobi a engagé 1,4 million USD pour obtenir et faire don de centaines de milliers de masques médicaux, de combinaisons de protection, d'oxymètres et d'autres fournitures médicales à plus de 135 hôpitaux et centres de santé communautaires dans les zones touchées. Le mois dernier, Huobi a fait don de 50 000 USD en HT à l'Association indonésienne-chinoise de coopération économique, sociale et culturelle pour l'achat et la distribution de fournitures médicales aux hôpitaux indonésiens.

