Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie : le soutien de la famille, c'est essentiel!

MONTRÉAL, le 17 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne aujourd'hui la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, initiée par la Fondation Émergence, qui se déroule cette année sur le thème « Le soutien de la famille, c'est essentiel! ».

Pour la vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain, il est plus que jamais important de souligner cette journée afin de faire reculer les préjugés :

« Le 17 mai nous donne l'occasion de rappeler les immenses avancées, mais aussi tout le travail qu'il reste à faire dans la lutte contre les préjugés envers les personnes issues des communautés LGBTQ+. La diversité sexuelle et de genre constituent des forces qui permettent de renforcer la richesse de notre tissu social. Si chacun de nous portons une responsabilité de faire reculer l'intolérance et la haine, sur la première ligne dans la lutte contre la discrimination, on retrouve les membres de la famille immédiate qui jouent un rôle essentiel, voire même vital. L'acceptation et l'amour inconditionnels des proches sont donc extrêmement importants pour l'épanouissement des personnes LGBTQ+ et la lutte contre les préjugés. »

Malgré toutes ces avancées sociales et légales, il demeure encore aujourd'hui difficile, pour plusieurs personnes des communautés LGBTQ+, de faire leur coming-out, notamment dans leur milieu de travail. Dans cet esprit, la CSQ invite ses membres et la population à partager sur les réseaux sociaux les différents contenus de sensibilisation produits par la Fondation Émergence.

